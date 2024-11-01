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ВСУ сожгли под Курахово российские колонны вместе с десантом

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  • 1.11.2024, 11:39
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ВСУ сожгли под Курахово российские колонны вместе с десантом

Для оккупантов открыли «портал в ад».

Российские войска возле Курахово Донецкой области атакуют украинские силы колоннами техники. Защитники Украины сжигают их вместе с вражеским десантом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя пресс-службы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Ореста Дрималовского в эфире телемарафона.

«Таврийские десантники будто открыли портал в ад оккупантам в районе села Константиновка под Курахово, и россияне продолжают заходить туда целыми колоннами фактически. Накануне наши воины сожгли два танка и три боевых бронированных машин вместе с десантом, одну машину повредили», - сказал он.

По словам военного, это не первый подобный механизированный штурм на этой неделе, а третий или четвертый случай, когда россияне применяют такое большое количество техники.

«В понедельник вообще россияне хорошо получили по зубам: 12 бронемашин потеряли, в том числе модернизированную БМПТ «Терминатор». Наши воины длительное время за ней охотились. Удалось поразить, остановить, а затем сжечь на поле боя», - отметил Дрималовский.

Он добавил, что ситуация возле Курахово очень напряженная, враг каждый день пытается прощупывать украинскую оборону и идет в атаки, чтобы еще глубже охватить город.

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