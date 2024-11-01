Под Кировском парень выстрелил в девушку из пневматического пистолета — и попал в глаз 2 1.11.2024, 11:38

1,014

15-летняя белоруска госпитализирована.

В Кировском районе выстрелом из пневматического пистолета серьезно травмирована 15-летняя девушка, сообщили в Следственном комитете. Все началось с хвастовства у общежития.

Вечером 30 октября первокурсницы колледжа в Кировском районе возвращались с занятий в общежитие. Недалеко общались трое парней. Старший из компании стал хвастаться пистолетом, который накануне у него дома оставил приятель.

В СК место происшествия не сообщают, но в Кировском районе только один колледж — он находится в агрогородке Жиличи.

Парень несколько раз выстрелил в сторону девушек. Одна из них резко отреагировала, завязалась словесная перепалка.

«Отойдя подальше от парней, они присели на ступеньки крыльца, однако молодой человек не унимался, а затем снова выстрелил в их сторону несколько раз. В этот момент одна из девушек закрыла лицо руками и закричала. С травмой глаза она была госпитализирована», — рассказали в СК.

По данному факту проводится проверка, пистолет изъят.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com