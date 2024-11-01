Под Кировском парень выстрелил в девушку из пневматического пистолета — и попал в глаз

Под Кировском парень выстрелил в девушку из пневматического пистолета — и попал в глаз2
- 1.11.2024, 11:38
- 1,014
15-летняя белоруска госпитализирована.
В Кировском районе выстрелом из пневматического пистолета серьезно травмирована 15-летняя девушка, сообщили в Следственном комитете. Все началось с хвастовства у общежития.
Вечером 30 октября первокурсницы колледжа в Кировском районе возвращались с занятий в общежитие. Недалеко общались трое парней. Старший из компании стал хвастаться пистолетом, который накануне у него дома оставил приятель.
В СК место происшествия не сообщают, но в Кировском районе только один колледж — он находится в агрогородке Жиличи.
Парень несколько раз выстрелил в сторону девушек. Одна из них резко отреагировала, завязалась словесная перепалка.
«Отойдя подальше от парней, они присели на ступеньки крыльца, однако молодой человек не унимался, а затем снова выстрелил в их сторону несколько раз. В этот момент одна из девушек закрыла лицо руками и закричала. С травмой глаза она была госпитализирована», — рассказали в СК.
По данному факту проводится проверка, пистолет изъят.