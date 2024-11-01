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Под Кировском парень выстрелил в девушку из пневматического пистолета — и попал в глаз

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  • 1.11.2024, 11:38
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Под Кировском парень выстрелил в девушку из пневматического пистолета — и попал в глаз

15-летняя белоруска госпитализирована.

В Кировском районе выстрелом из пневматического пистолета серьезно травмирована 15-летняя девушка, сообщили в Следственном комитете. Все началось с хвастовства у общежития.

Вечером 30 октября первокурсницы колледжа в Кировском районе возвращались с занятий в общежитие. Недалеко общались трое парней. Старший из компании стал хвастаться пистолетом, который накануне у него дома оставил приятель.

В СК место происшествия не сообщают, но в Кировском районе только один колледж — он находится в агрогородке Жиличи.

Парень несколько раз выстрелил в сторону девушек. Одна из них резко отреагировала, завязалась словесная перепалка.

«Отойдя подальше от парней, они присели на ступеньки крыльца, однако молодой человек не унимался, а затем снова выстрелил в их сторону несколько раз. В этот момент одна из девушек закрыла лицо руками и закричала. С травмой глаза она была госпитализирована», — рассказали в СК.

По данному факту проводится проверка, пистолет изъят.

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