«За залог пришлось повоевать» 1.11.2024, 11:49

Как хозяйка не хотела возвращать квартирантке $330, а в итоге перечислила даже больше.

До недавнего времени Наталья была квартиранткой: арендовала однушку в Минске за $330 по курсу. Такую же сумму отдала хозяйке метров в качестве залога. Но вот настал радостный момент: девушка купила свое жилье и предупредила собственницу, что будет съезжать.

— Квартиру я снимала официально, по договору. Правда, несмотря на то, что в документах была указана стоимость аренды $330 в месяц, хозяйка дважды повышала плату, и на выходе я отдавала ей уже $350, — рассказывает «Онлайнеру» Наталья. — Залог в размере месячной оплаты также внесла. Взамен получила расписку, однако в ней не было указано, что собственница имеет право пользоваться этими деньгами, если имущество вдруг будет испорчено. Составили мы и опись вещей, указав, что находится в квартире и в каком состоянии.

Когда я сообщила, что съезжаю, мы сходили с хозяйкой в РСЦ и расторгли договор. Вроде все шло нормально. А потом она вдруг объявила, что не вернет залог. Якобы мы «все сломали» в квартире. И ей теперь придется покупать новое (мол, чеки она пришлет). Я категорически с этим не согласилась, потому что даже если унитаз треснул по нашей вине, то он треснул в состоянии б/у, а купить она хотела все новое. Да и согласно описи, сделанной год назад, все оставалось практически в таком же виде и состоянии.

Самое любопытное, что за все время проживания мы лишь разбили мыльницу. Ну и тот самый старый унитаз треснул. Но преподносилось все так, будто в квартире живого места не осталось. Ладно в квартире. Даже стекло в общей колясочной якобы мы разбили!

Свои деньги мне пришлось просто выбивать. Это была война. Которую хозяйка проиграла.

Я проконсультировалась с юристом и выяснила, что собственница не только обязана мне вернуть залог, но также должна перечислить переплату за «коммуналку». Дело в том, что в нашем договоре было прописано, что я погашаю только коммунальные платежи, электроэнергию и интернет. А по факту в течение года я еще оплачивала работу товарищества собственников (этот момент в договоре не был прописан). Отчисления на капремонт я делать тоже не была должна.

Так как я блогер (пусть пока и небольшой), придала эту историю огласке. Тогда хозяйке пришлось задуматься. В итоге она вернула мне залог и еще переплату по «коммуналке» за год. В общем, хотела кинуть квартирантку, а кинула себя, — заключает Наталья.

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