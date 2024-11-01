Какую погоду белорусам ждать на выходных 1.11.2024, 11:57

Фото: Charter97.org

Прогноз синоптиков.

Ноябрь начнется с неустойчивой и ветреной погоды. При этом, если в пятницу температура воздуха еще будет плюсовой, то в субботу, в результате поступления арктической воздушной массы температурный фон понизится, а осадки перейдут в смешанную фазу — снег, мокрый снег, дождь, что вместе с минусовой температурой будет приводить к образованию гололеда и гололедицы, сообщает Белгидромет Минприроды.

2 ноября, в субботу, на большей части территории Беларуси ожидаются дожди. Местами по северо-восточной половине страны — слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Во многих районах прогнозируется усиление ветра порывами 15−20 м/с, ночью местами 21−24 м/с. Температура воздуха минимальная ночью от -2°С по северу до +6°С по югу, максимальная днем от 0 °C по северо-востоку до +8°С по югу.

3 ноября, в воскресенье, ночью местами небольшой кратковременный снег, мокрый снег, днем на большей части территории Беларуси осадки — снег, мокрый снег, дождь. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью местами, днем во многих районах усиление ветра порывами 15−20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью −4…+1°С, максимальная днем 0…+7°С.

На 1 и 2 ноября объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com