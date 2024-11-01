Nissan создал роскошный внедорожник для элитного пикника 1 1.11.2024, 12:05

В багажнике — телевизор и набор дорогой посуды.

На тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе дебютирует новый Infiniti QX80 в версии Autograph Lounge. Дорогой внедорожник от премиального бренда Nissan подготовили для пикника. О нем рассказали на сайте японского автопроизводителя.

За основу взяли топовый Infiniti QX80 Autograph стоимостью от $110 тысяч. Основные изменения произошли в багажнике, где установили своего рода набор для пикника.

В специальных выдвижных ящиках хранятся дорогая посуда, штопор и бокалы. Есть и специальные ниши для бутылок с вином или минеральной водой.

Для веселого времяпрепровождения в багажнике установили небольшой монитор и большие динамики аудиосистемы Klipsch. В отделке использована дорогая кожа. Пневмоподвеска позволяет при необходимости занизить кузов для удобства.

Внешне новый Infiniti QX80 Autograph Lounge отличается особой матовой окраской и оригинальными 24-дюймовыми дисками. Как и стандартная модель, он оснащен 450-сильным V6 твин-турбо объемом 3,5 л и 9-ступенчатой автоматической КПП.

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