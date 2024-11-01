В Витебской области продается бывший монастырь бернардинцев 19-го века 1.11.2024, 12:12

По цене квартиры в центре Минска.

В райцентре Дубровно на Витебщине продается здание бывшего монастыря, построенное в ХІХ веке. Купить его можно за несколько сотен рублей, аукцион организует Белорусская универсальная товарная биржа.

Памятник историко-культурного наследия и памятник архитектуры XIX века построен из кирпича, у него два этажа и два крыльца. Площадь — 456,6 кв. м.

Продает его сектор культуры Дубровенского райисполкома. После покупки использовать здание можно как жилье или гостиницу, в административных целях, для торговли или другого предпринимательства.

Аукцион пройдет 2 декабря, начальная цена — 371 тысяча рублей. За такую цену можно купить квартиру в центре Минска и еще останется более 62 тысяч рублей — например, на Jeep Cherokee.

Деревянный монастырь бернардинцев в Дубровно был основан еще в 1630 году Николаем Глебовичем. Однако все сооружения были уничтожены пожаром в конце XVIII века.

Сегодня от всего монастыря сохранился лишь двухэтажный жилой корпус, построенный в 1809 году. Сообщалось, что в старинном здании планировали открыть историко-краеведческий музей, для которого уже собрали богатую коллекцию экспонатов по истории города и края.

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