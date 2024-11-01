«Лечат под копирку, о ковиде не говорят» 3 1.11.2024, 12:23

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Белорусы честно рассказали о ситуации с заболеванием.

Нынешняя погода в Беларуси почти идеальна для распространения сезонных инфекций и вирусов. Народу в поликлиниках и стационарах стало заметно больше. Одни говорят, что болезни сейчас стандартные, сезонные, другие обвиняют в болезни новый штамм ковида XEC. Министерство здравоохранения сведения о заболеваниях скрывает.

«Белсат» выяснял, стоит ли бояться очередной волны пандемии и где сейчас та самая обещанная беларусская вакцина от ковида.

Какая ситуация сейчас в поликлиниках и больницах Беларуси? Достаточно противоречивая. Журналисты пообщались с читателями из Минска и регионов. В небольшом региональном городе нам рассказали, что мест для пациентов с пневмонией и подозрением на ковид нет даже в местной больнице. При этом в одном из районов Минска люди без всяких очередей и проблем проходят всех нужных врачей, а, например, в поликлинике №25 в столичном микрорайоне Малиновка-4 больные не могут попасть на прием.

«В живой очереди к терапевту одновременно стоят десятки людей. А чтобы взять талончик в семь утра, создают огромную очередь. Когда говоришь, что сильно болит в груди, кашель, одышка – дают стандартный рецепт, в диагнозе проставляют ОРВИ и напоминают о том, что нужно прививаться», – рассказал один из наших собеседников.

Очереди в поликлиники зафиксированы и в других городах. В том числе в Жодино. На злобу дня там появился даже очень специфический черный юмор: мол, оставляют пациентов на улице, чтобы внутри не умерли. У этой ремарки печальная предыстория: утром 3 октября к поликлинике приехал на велосипеде пожилой мужчина, чтобы занять очередь за талоном. И умер. Правда, поликлиника слухи о произошедшем опровергла.

Кривая заболеваемости в Беларуси может сильно отличаться от соседних стран

Министерство здравоохранения по поводу ситуации с ковидом отчетов не дает. Больных белoрусов лечат преимущественно одинаково, якобы от сезонных вирусов и инфекций. О том, что в реальности в Беларуси сейчас происходит с заболеванием ковидом, мы можем узнать разве что от самих медиков, которые не могут говорить открыто, но по-прежнему переживают за белoрусов.

«Статистику по ковиду собирает Минздрав, но населению об этом не сообщает. К тому же существует искажение статистики, поскольку тесты выполняются, но неизвестно, насколько они чувствительны и специфичны с течением времени. Поэтому настоящего уровня заболеваемости в Беларуси, на наш взгляд, сейчас не знает никто, – прокомментировали ситуацию медики по инициативе «Белые халаты», к которым журналисты обратились за комментарием. – Из наблюдений медиков, работающих в лечебных учреждениях в стране, ковида стало больше, но заболевание сейчас протекает легче, госпитализация требуется реже. Это субъективное впечатление тех, с кем нам удалось пообщаться».

По словам медиков, им доступны данные статистики, которую собирает ВОЗ, и по ним сейчас в Европе наблюдается рост заболеваемости 65,5–71,6 тысяч новых случаев в неделю с максимальным количеством смертей 196 в неделю. Для сравнения: в мае эти цифры были на уровне 16,4–18,6 тысяч новых случаев в неделю. В октябре 2023 года число зарегистрированных случаев в Европе доходило до 126 000 в неделю, а количество смертей – до 1,1 тысяч (в неделю).

Как говорят медики, на снижение заболеваемости очень сильно влияет вакцинация – и в Беларуси с ней серьезные проблемы, поэтому вполне может получиться так, что кривая заболеваемости у нас сильно отличается от соседних стран, но мы этого просто не знаем.

«Что касается организационных решений на местах, то ответственными за все назначают участковых терапевтов, врачей общей практики. Им доводят до выполнения показатели вакцинации и необходимости снижения заболеваемости. Минздрав никак не организует потоки пациентов с ковидом. Например, если нужна госпитализация, всех по привычке отправляют в инфекционные больницы. Такая тактика была обоснована в начале эпидемии, но не спустя четыре года», – уверены специалисты.

По словам собеседников, сейчас ковид перешел в разряд таких заболеваний, как грипп, его должны уметь лечить в любом стационаре.

Как защитить себя от нового штамма ковида

GAVI – Глобальный альянс по делам вакцин и иммунизации – сообщает: обновленные версии вакцин против предыдущих вариантов коронавируса с омикроном будут эффективны и для защиты от XEC.

Центры контроля и профилактики заболеваний США рекомендуют раз в шесть месяцев обновлять прививку перед зимним сезоном, поскольку со временем уровень защиты от ковида снижается. По мнению белoрусских медиков, в Беларуси и России сегодня наибольшую эффективность против омикрон-штаммов демонстрируют вакцины серии «Спутник», которые были обновлены в прошлом сезоне. Их разработчики утверждают, что вакцины все еще защищают от тяжелых случаев заболевания и госпитализации.

Где обещанная вакцина от коронавируса белoрусского производства

Что происходит с белoрусской вакциной «БелКовидВак», о разработке которой так много говорили?

Буквально каждый этап разработки и производства этой вакцины связан со скандалами и непрозрачными схемами. Приостановлено даже строительство завода для его производства. История длится столь долго, что сейчас встал еще один вопрос: насколько отечественная вакцина, которую уже который год «вот-вот начнут производить», актуальна?

Почему это важно? В этом году весной на конференции «Новые концепции и методы в микробиологии, вирусологии и иммунологии» один из участников рассказывал о динамике распространения вариантов вируса SARS-CoV-2 по данным молекулярно-генетического мониторинга по состоянию на апрель 2024 года. Исходя из этой информации, дельта-вариант SARS-CoV-2 циркулировал в 2021–2022 годах. Это значит, что сегодня этот штамм в Беларуси практически не циркулирует.

На сайте Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении в Государственном реестре клинических испытаний говорится, что «БелКовидВак» прошла первую и вторую фазу испытаний. В «фармакологических свойствах» вакцины написано, что препарат представляет собой штамм SARS-CoV-2 дельта-варианта.

Техническая консультационная группа ВОЗ в деле вакцин против COVID-19 ежегодно дает рекомендации по антигенному составу на актуальный эпидемический сезон. Исходя из них, в период 2024/2025 года для вакцины предлагают использовать антигены линии JN.1 варианта омикрон. Поэтому остается только надеяться, что несмотря на отсутствие публичной информации, в Беларуси все же ведется работа над получением препарата под вариант омикрон, и вскоре все-таки проведут послерегистрационные исследования вакцины с обновленным антигенным составом. То есть проведут и третью фазу клинических испытаний. В противном случае $30 млн, потраченные на создание этой вакцины (и это только та часть суммы, о которой официально известно), рискуют оказаться выброшенными на ветер.

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