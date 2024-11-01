ВСУ «рвут» российскую РЭБ 1.11.2024, 12:23

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С помощью американских беспилотников V-BAT.

В условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая влияет на результативность операций, украинские войска нашли надежного союзника в лице беспилотников V-BAT от компании Shield AI.

В августе, после того как российские помехи вывели из строя разведывательные дроны в районе Днепра, именно V-BAT показали способность эффективно противостоять помехам и выполнять сложные задачи. Об этом 31 октября рассказали обозреватели Defense One.

Особенности и боевые испытания V-BAT

Беспилотники V-BAT могут стартовать вертикально и не требуют взлетно-посадочных полос, что делает их менее уязвимыми для наблюдения и атак противника. С дальностью полета до 370 км и возможностью долгого пребывания в воздухе – до 11 часов – они предоставляют украинским силам важное преимущество в виде продолжительного наблюдения и разведки.

В материале говорится, что во время испытаний V-BAT смогли работать в условиях сильных помех — это подтвердили результаты отчета украинских военных. Дроны пролетали на расстоянии менее 1 000 метров от источников помех без потери связи и контроля. Таким образом эти испытания убедили скептиков из числа союзников в надежности системы.

Боевые успехи и будущее БПЛА

В одном из августовских рейдов V-BAT обнаружили и идентифицировали зенитные ракеты ЗРК «Бук», после чего передали данные украинским артиллерийским подразделениям, что привело к успешному удару HIMARS по российскому комплексу. Брэндон Ценг, президент Shield AI, подчеркнул, что беспилотники обеспечили украинским военным новую возможность проведения длительных наблюдений и передачи целевых данных даже в условиях противодействия РЭБ.

При этом аналитики отметили, что во многом успех в текущем конфликте во многом зависит от способности быстро передвигаться и маневрировать. Именно V-BAT дает такое преимущество поскольку при небольших габаритах БПЛА имеет вертикальный взлет, что позволяет расчету быстро перемещаться и выполнять боевые задачи.

Что касается будущего беспилотной системы, то по словам Ценга следующий этап развития – интеграция ракет в V-BAT.

«Мы запустили в производство боеприпас Northrop Grumman под названием Hatchet, который является боеприпасом с лазерным наведением и который будет выпущен в конце следующего года», — сообщил Ценг.

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