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СМИ: Россия потеряла еще один военный самолет Су-34

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  • 1.11.2024, 12:35
  • 7,884
СМИ: Россия потеряла еще один военный самолет Су-34

Экипаж скорее всего погиб.

Россия потеряла очередной военный самолет Су-34 сегодня, 1 ноября. Пока не указывают направление, где потерпел крушение истребитель.

Об этом сообщил российский телгерам-канал Fighterbomber, специализирующийся на авиации. Причин падения самолета тоже не указывают, передает «24 канал».

При этом оккупанты пытаются держаться оптимистично. О потере самолета военкор сообщил опубликовав фото Су-34 и написав «Будем жить».

Другие российские паблики сообщили, что экипаж самолета погиб.

В российском Минобороны пока никак не комментировали событие.

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