СМИ: Россия потеряла еще один военный самолет Су-34

СМИ: Россия потеряла еще один военный самолет Су-347
- 1.11.2024, 12:35
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Экипаж скорее всего погиб.
Россия потеряла очередной военный самолет Су-34 сегодня, 1 ноября. Пока не указывают направление, где потерпел крушение истребитель.
Об этом сообщил российский телгерам-канал Fighterbomber, специализирующийся на авиации. Причин падения самолета тоже не указывают, передает «24 канал».
При этом оккупанты пытаются держаться оптимистично. О потере самолета военкор сообщил опубликовав фото Су-34 и написав «Будем жить».
Другие российские паблики сообщили, что экипаж самолета погиб.
В российском Минобороны пока никак не комментировали событие.