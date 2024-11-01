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Могут ли белорусы продать квартиру, за которую еще не выплачен кредит?

  • 1.11.2024, 12:32
  • 2,936
Могут ли белорусы продать квартиру, за которую еще не выплачен кредит?

Объяснила риелтор.

«Многие думают, что продать такую квартиру нереально, но это миф, — рассказал «Онлайнеру» риелтор агентства «Мариэлт». — Да, при продаже подобных объектов есть свои нюансы, о которых покупателям важно знать. Например, недавно ко мне обратилась семья, которая планировала уехать в другую страну и продать свою квартиру в столбике на ул. Скрыганова. Они покупали эту двушку пару лет назад с привлечением кредита, и на момент сделки долг в районе $15 000 был не погашен. Как правило, не все готовы ввязываться в подобные «авантюры», но по факту алгоритм действий при таких сделках уже отработан».

При продаже квартир, которые находятся в залоге у банка, риелторы задействуют договор займа. По сути, это деньги, которые даются в долг продавцу, чтобы тот полностью погасил обязательства перед банком.

«Мы нашли покупателя, который готов был приобрести двушку на наших условиях. Первым делом собрали все необходимые документы на квартиру, чтобы убедиться в ее «чистоте». Владельцы на тот момент уже были зарегистрированы по новому адресу, — вспоминает риелтор. —

После того как документы на квартиру оказались у нас на руках, мы отправились к нотариусу, чтобы оформить договор займа, по которому покупатель передал продавцу $20 000 по курсу. Здесь стоит иметь в виду, что к продаже квартиры этот договор не имеет никакого отношения: по нему одно физлицо дает в долг деньги другому.

Затем мы пошли в банк и вместе погасили кредит. Обычно справку о полном погашении долга банк готовит около трех дней, и это тоже нужно учитывать при таких сделках. Здесь есть небольшие риски: без справки мы не сможем пойти в БРТИ, снять обременение и провести сделку, а за три дня может произойти что угодно. При этом забрать у банка внесенную сумму нельзя. Многие боятся рисковать и отказываются от покупки квартир, которые находятся в залоге у банка. Но, например, в моей практике таких форс-мажоров не было. В итоге справку от банка мы получили, провели сделку и без проблем переоформили двушку на нового владельца. Остаток суммы супруги получили на руки. В моей практике такие сделки проходят примерно раз в месяц».

Риелтор говорит, что в ситуациях, когда в деле замешан льготный кредит на квартиру, риелторы действуют чуть иначе. Здесь так просто «квадраты» не продать, поскольку по договору после полного погашения кредита должно пройти минимум пять лет.

«Но даже в таких ситуациях есть лазейки, с помощью которых можно «избавиться» от недвижимости. Это возможно, например, если у собственника есть основания: переезд в другую местность, улучшение жилищных условий, смерть одного из супругов или развод. Пакет документов, подтверждающий одно из оснований, нужно предоставить в исполком, который вынесет решение, можно ли в дальнейшем продавать квартиру.

У меня в практике такие сделки были. Семья из Минска хотела продать однушку на Алибегова, чтобы купить дом за городом. Пришлось очень сильно постараться, чтобы найти подходящий объект, который устроил бы клиента и подошел под ряд требований от исполкома. Буквально за месяц мы продали квартиру и нашли встречный вариант. От себя скажу: опасаться таких сделок не стоит, в 99% случаев все решаемо», — уверяет риелтор.

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