Кадыров похвастался трактором Lamborghini, якобы подаренным ему гендиректором компании
- 1.11.2024, 12:42
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Зачем главе Чечни трактор, точно неизвестно.
После истории с Tesla Cybertruck, якобы подаренного Илоном Маском Рамзану Кадырову, глава Чечни решил похвастаться своим трактором от Lamborghini.
Соответствующие кадры обнародовал подконтрольный ему пропагандистский Telegram-канал «Вайнах».
При этом у Кадырова снова утверждают, что трактор ему подарил лично глава компании Стефан Винкельманн.
«Хороший подарок, но на войну не отправим», — заявил он на видео.
Зачем Кадырову трактор, точно неизвестно.