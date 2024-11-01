Кадыров похвастался трактором Lamborghini, якобы подаренным ему гендиректором компании 1.11.2024, 12:42

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Зачем главе Чечни трактор, точно неизвестно.

После истории с Tesla Cybertruck, якобы подаренного Илоном Маском Рамзану Кадырову, глава Чечни решил похвастаться своим трактором от Lamborghini.

Соответствующие кадры обнародовал подконтрольный ему пропагандистский Telegram-канал «Вайнах».

При этом у Кадырова снова утверждают, что трактор ему подарил лично глава компании Стефан Винкельманн.

«Хороший подарок, но на войну не отправим», — заявил он на видео.

Зачем Кадырову трактор, точно неизвестно.

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