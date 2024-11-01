«С нехваткой машин он справиться вряд ли сможет» 7 1.11.2024, 12:54

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Утром 1 ноября минчане сильно удивились ценам и времени ожидания такси.

Сегодня, 1 ноября, вступили в силу новые правила работы служб такси — все машины и водители должны быть зарегистрированы в реестре автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Соответственно, вполне ожидаем рост цен на такси и нехватка машин. О ситуации в столице утром пишет «Смартпресс».

Читатели издания поделились информацией о том, сколько стоила их дорога на работу и долго ли пришлось ждать машину.

Цены и правда выросли, время ожидания тоже. Однако, стоит учитывать, что 1 ноября это пятница и на улице пасмурно. В такой ситуации спрос на такси обычно повышается, соответственно растет и цена.

Однако, есть и очевидный минус — время ожидания такси сильно увеличилось. Некоторым жителям столицы пришлось ждать машину более 15 минут.

Как отмечает издание, за час, с 8 до 9 утра, ситуация практически не изменилась.

Водитель столичного такси Алексей подтвердил»: машин действительно стало меньше, время ожидания возросло.

«Что касается роста цен, пока ничего экстраординарного с ними не происходит. Да, они выше, но не так чтобы вау. Я думаю, что тот же Яндекс регулирует эти коэффициенты. А вот с нехваткой машин он справиться вряд ли сможет», — сказал он.

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