Нефть резко подскочила в цене из-за подготовки нового удара по Израилю 2 1.11.2024, 12:55

1,938

Иран может атаковать уже в ближайшие дни.

Цены на нефть продолжили рост в пятницу, 1 ноября, поднявшись более чем на 1 доллар за баррель. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,39 доллара, или на 1,9%, до 74,20 доллара за баррель. В то же время американская WTI (West Texas Intermediate) выросла в цене на 1,44 доллара, или на 2,1%, до 70,70 доллара.

Цены увеличились на фоне сообщений израильской разведки, которая считает, что Иран может атаковать Израиль уже в ближайшие дни. Удар якобы собираются нанести с территории Ирака. Для него могут использовать большое количество баллистических ракет и БПЛА.

При этом аналитики отмечают, что как Исламская Республика, так и Израиль не желают начала полномасштабной войны. А значит, скорее всего, новый удар будет ограниченным.

На нефтяные цены также повлияли ожидания относительно решения стран ОПЕК+ отложить запланированное на декабрь увеличение добычи «черного золота». На этот шаг якобы пошли из-за беспокойства по поводу относительно низкого спроса на нефть.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com