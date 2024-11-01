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Нефть резко подскочила в цене из-за подготовки нового удара по Израилю

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  • 1.11.2024, 12:55
  • 1,938
Нефть резко подскочила в цене из-за подготовки нового удара по Израилю

Иран может атаковать уже в ближайшие дни.

Цены на нефть продолжили рост в пятницу, 1 ноября, поднявшись более чем на 1 доллар за баррель. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1,39 доллара, или на 1,9%, до 74,20 доллара за баррель. В то же время американская WTI (West Texas Intermediate) выросла в цене на 1,44 доллара, или на 2,1%, до 70,70 доллара.

Цены увеличились на фоне сообщений израильской разведки, которая считает, что Иран может атаковать Израиль уже в ближайшие дни. Удар якобы собираются нанести с территории Ирака. Для него могут использовать большое количество баллистических ракет и БПЛА.

При этом аналитики отмечают, что как Исламская Республика, так и Израиль не желают начала полномасштабной войны. А значит, скорее всего, новый удар будет ограниченным.

На нефтяные цены также повлияли ожидания относительно решения стран ОПЕК+ отложить запланированное на декабрь увеличение добычи «черного золота». На этот шаг якобы пошли из-за беспокойства по поводу относительно низкого спроса на нефть.

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