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Экс-директора стеклозавода «Неман» приговорили к 12 годам колонии за «госизмену»

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  • 1.11.2024, 13:04
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Экс-директора стеклозавода «Неман» приговорили к 12 годам колонии за «госизмену»
Игорь Батян

В чем именно обвинили Батяна, неизвестно.

Гродненский областной суд приговорил бывшего директора стеклозавода «Неман» Игоря Батяна к 12 годам колонии за «госизмену» (часть 1 статьи 356 УК), сообщает «Гарадзенская праваабарона».

В чем именно обвинили экс-директора стеклозавода, неизвестно.

Игорю Батяну 60 лет, он более 12 лет возглавлял стекольный завод «Неман». В 2009 году КГК возбудил в отношении Батяна уголовное дело плохие показатели работы завода, но дело до суда не дошло. В 2014 году госСМИ писали, что Батян будет «нести материальную ответственность» за провал проекта по открытию производства стекловаты на заводе «Неман».

В 2017 Батян ушел из должности директора завода и ушел в хоккей — возглавил отдел детско-юношеского хоккея и развития Белорусской федерации хоккея.

В 2020 году Батян публично себя не показывал. Его страница во «Вконтакте» подписана на российские государственные СМИ.

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