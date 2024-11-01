Экс-директора стеклозавода «Неман» приговорили к 12 годам колонии за «госизмену»1
- 1.11.2024, 13:04
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В чем именно обвинили Батяна, неизвестно.
Гродненский областной суд приговорил бывшего директора стеклозавода «Неман» Игоря Батяна к 12 годам колонии за «госизмену» (часть 1 статьи 356 УК), сообщает «Гарадзенская праваабарона».
В чем именно обвинили экс-директора стеклозавода, неизвестно.
Игорю Батяну 60 лет, он более 12 лет возглавлял стекольный завод «Неман». В 2009 году КГК возбудил в отношении Батяна уголовное дело плохие показатели работы завода, но дело до суда не дошло. В 2014 году госСМИ писали, что Батян будет «нести материальную ответственность» за провал проекта по открытию производства стекловаты на заводе «Неман».
В 2017 Батян ушел из должности директора завода и ушел в хоккей — возглавил отдел детско-юношеского хоккея и развития Белорусской федерации хоккея.
В 2020 году Батян публично себя не показывал. Его страница во «Вконтакте» подписана на российские государственные СМИ.