Орангутанг у руля

Орангутанг у руля3
- Александр Невзоров
- 1.11.2024, 13:17
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Лапти, звезды «героев» и поллитры будут выдавать на борту ковчега.
Болезный Гуня (Гундяев) ненадолго восстал с одра смертного и развлек публику отличным конферансом.
Он поведал, что «Россия - новый ковчег», готовый принять на борт всех, кто хочет спастись от потопа цивилизации и либерализма.
Ковчег библейский был сделан из дерева гофер.
Русский ковчег, за неимением гофера -сбацали из г…на и палок, но обильно украсили триколорами.
Кто будет Ноем этого ковчега - известно.
Разумеется, его капитаном станет кремлевский упырь.
Себе самому Гуня, отвел скромную роль того старого орангутанга, который рулил ноевой посудиной «во страшные дни потопа».
Все прочие зверюшки «во чреве ковчеговом» будут до особого распоряжения т.Ноя содержаться в клетках.
Те соседи России, что в русский ковчег идти не захотят - будут подвергнуты бомбежкам и геноциду. Колеблющихся затащат силой.
Лапти, звезды «героев» и поллитры будут выдавать на борту ковчега за отражение торпедных атак.
Александр Невзоров, «Телеграм»