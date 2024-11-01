Минимум 10 «Шахедов» за ночь заходили в Беларусь 1.11.2024, 13:16

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Три из них — потеряно.

Ночью с 31 октября на 1 ноября в Беларусь залетели как минимум 10 российских дронов-камикадзе типа «Шахед». Дроны проходили через «коридор» Славутич-Припять, залетали в районе Лоева, пролетали более 120 км по югу Беларуси и возвращались в Украину через Овруч, сообщает телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

Первый заход был в 23:51 через Славутич в сторону Комарина. Далее заходы были в 00:09, 00:41, 01:08, 01:17 и 01:52.

В ряде случаев заходила сразу группа «Шахедов», в которой могло быть как 2, так и 4+ «шахедов», поэтому количество в 10 штук за ночь является минимальным. Так в 01:17 группа БПЛА зашла в Беларусь в районе Лоева и взяла курс на Хойники и далее на Мозырь, что с ними произошло далее — неизвестно.

Однако «Беларускі Гаюн» выяснил, что около 2-х ночи по шахедам работало ПВО в Мозырском районе — вероятно, несколько могли сбить.

В 00:55 сообщалось, что 2 БПЛА были локационно потеряны в Лельчицком районе Гомельской области — то есть пролетели по югу Беларуси как минимум 120 км, позднее один из них вылетел в Украину в районе Овруча в 03:33. Всего же по данным Воздушных Сил ВСУ за ночь в Беларусь улетели три БПЛА.

Помимо этого отметим, что в 01:40 с аэродрома «Барановичи» был поднят истребитель, который летал по юго-востоку вплоть до 3:30 ночи.

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