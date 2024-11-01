В РФ не уберегли тайну о «двухсотых»: теперь бойцы платят командирам
- 1.11.2024, 13:42
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Украинские партизаны раскрыли подробности.
Бойцы вражеской 810 бригады морской пехоты дают взятки, лишь бы не оказаться в Курской области. Об этом 1 ноября сообщили в Telegram-канале движения «АТЕШ».
Неназванный агент из бригады рассказал, что в пункте постоянной дислокации части в Севастополе возникли кадровые проблемы. Большую часть солдат перебросили в Курскую область РФ.
«В часть почти ежедневно поступают сообщения о новых «двухсотых», погибших на Курщине. Командование бригады пытается скрыть факты гибели военных, но, как и ожидалось, это не удается», — отметили партизаны.
Военные оккупационных сил отчаявшиеся, ведь их сослуживцы по службе постоянно погибают. Это подталкивает всеми способами держаться за захваченный Крым.
Ряд российских командиров придумали, как обернуть ситуацию в свою пользу. Они требуют у подчиненных деньги, за которые обещают отсрочку и избежание срочной командировки в зону боевых действий.
«Те, кто откупился и смог остаться на базе, создают видимость активной деятельности: занимаются установкой маскировочных заграждений, перемещают с места на место технику и очень опасаются сюрпризов от Сил Обороны Украины, которые непременно будут в ближайшее время», — добавила пресс-служба движения.