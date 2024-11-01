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Максим Галкин довел россиян до истерики

  • 1.11.2024, 13:52
  • 1,704
Максим Галкин довел россиян до истерики
Максим Галкин

Артист посетил музей.

Российский артист Максим Галкин, который публично осуждает политику Кремля, сейчас находится в США на гастролях и в Нью-Йорке он посетил украинский музей.

На своей странице в Instagram Галкин опубликовал фото с музея и отметил, что наслаждался экспозицией украинского модернизма. В частности, в музее были представлены полотна художников Давида и Владимира Бурлюков, Марии Синяковой, Александра Богомовазова и других.

«Побывал в Украинском музее в Нью-Йорке, небольшая, но очень интересная экспозиция украинского модернизма: Давид Бурлюк, Владимир Бурлюк, Мария Синякова, Александр Богомазов и другие. На первом этаже отдельная и довольно представительная выставка Александры Экстер. Ее картины, эскизы к декорациям и костюмов. В одном из залов транслируется фрагмент старого фильма «Аэлита» с костюмами работы художницы, один из которых представлен на выставке», - написал юморист.

Украинцы поблагодарили Максима за поддержку, а вот россияне захейтили его за такой поступок.

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