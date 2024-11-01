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Под Москвой совершили диверсию на железной дороге

  • 1.11.2024, 13:59
  • 1,300
Под Москвой совершили диверсию на железной дороге

Поезда идут с задержками.

Утром 1 ноября неизвестные подожгли релейные шкафы на казанском направлении Московской железной дороги.

Об этом сообщила пресс-служба железной дороги, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что возгорание произошло «в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».

«Видео горящих релейных шкафов, подожженных диверсантами на перегоне Перово - Люберцы 1 в 5:23 на Казанском направлении. Движение организовано со снижением скорости», - говорится в сообщении.

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