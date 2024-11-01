В Могилеве прошли массовые задержания 1.11.2024, 13:55

Обстоятельства выясняются.

В Могилеве вчера, 31 октября, было задержано около десятка человек, сообщает mayday.team.

Обстоятельства выясняются.

Отметим, что о массовых задержаниях в последние дни сообщают из разных уголков страны. Задержания и обыски произошли в Минске, Гомеле, Боровлянах, Сморгони, Волковыске, Елизово, Воложине, Столбцах, Дзержинске.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com