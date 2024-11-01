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В Могилеве прошли массовые задержания

  • 1.11.2024, 13:55
В Могилеве прошли массовые задержания

Обстоятельства выясняются.

В Могилеве вчера, 31 октября, было задержано около десятка человек, сообщает mayday.team.

Обстоятельства выясняются.

Отметим, что о массовых задержаниях в последние дни сообщают из разных уголков страны. Задержания и обыски произошли в Минске, Гомеле, Боровлянах, Сморгони, Волковыске, Елизово, Воложине, Столбцах, Дзержинске.

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