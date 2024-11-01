В Минске водитель BMW «добавил» для себя еще одну полосу перед светофором 1.11.2024, 14:13

Это попало на видео.

Эта ситуация произошла на столичной улице Сурганова. Читатель «Онлайнера» Александр остановился перед светофором, по сути, в крайней полосе. Тем не менее справа вдруг появился BMW.

Дело в том, что перед светофором в крайнем ряду нарисован островок горизонтальной разметки. То есть ехать там нельзя. Соответственно, для движения доступны только две полосы.

«Классика жанра от BMW, — заметил Александр. — Любым способом нужно всех опередить. Я специально в начале не обрезал видео, вдоль дороги этот BMW припаркован не был, ехал сзади».

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