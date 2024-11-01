Операция ВСУ в Курской области: названы колоссальные потери России
- 1.11.2024, 14:26
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Украинские десантники ликвидировали 15 батальонов врага.
С начала операции в Курской области украинские десантники нанесли потери врагу в почти 8 тысяч солдат. Это равно 15 батальонам россиян.
Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.
По данным ДШВ, санитарные и безвозвратные потери среди российских войск в Курской области составили 7980 человек. Десантники взяли в плен около 300 военнослужащих РФ, а также захватили девять танков, четыре БТР, девять пушек, шесть минометов и т.д.
Кроме того, украинские десантники уничтожили и повредили:
58 танков,
162 БМП,
46 БТР,
136 артиллерийских систем,
две реактивные системы залпового огня,
592 автомобильной техники,
46 станций РЭС и другой специальной техники.
В воздухе были уничтожены три вертолета - два боевых Ка-52 и Ми-8, а также 111 дронов разных типов, 34 ударных беспилотника (Шахед, Ланцет) и один разведывательно-ударный БПЛА «Орион».