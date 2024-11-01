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Операция ВСУ в Курской области: названы колоссальные потери России

  • 1.11.2024, 14:26
  • 4,048
Операция ВСУ в Курской области: названы колоссальные потери России

Украинские десантники ликвидировали 15 батальонов врага.

С начала операции в Курской области украинские десантники нанесли потери врагу в почти 8 тысяч солдат. Это равно 15 батальонам россиян.

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

По данным ДШВ, санитарные и безвозвратные потери среди российских войск в Курской области составили 7980 человек. Десантники взяли в плен около 300 военнослужащих РФ, а также захватили девять танков, четыре БТР, девять пушек, шесть минометов и т.д.

Кроме того, украинские десантники уничтожили и повредили:

58 танков,

162 БМП,

46 БТР,

136 артиллерийских систем,

две реактивные системы залпового огня,

592 автомобильной техники,

46 станций РЭС и другой специальной техники.

В воздухе были уничтожены три вертолета - два боевых Ка-52 и Ми-8, а также 111 дронов разных типов, 34 ударных беспилотника (Шахед, Ланцет) и один разведывательно-ударный БПЛА «Орион».

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