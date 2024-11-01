Как повысить иммунитет осенью: советы диетологов 1.11.2024, 14:24

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Следует добавить в рацион определенные напитки.

Названы 7 напитков на растительной основе, которые помогут укрепить иммунитет и улучшить здоровье в целом.

Зеленый чай: по словам диетолога Эми Дэвис, этот напиток поддерживает иммунное здоровье, поскольку он богат антиоксидантами — катехинами. Также содержит эпигаллокатехин-3-галлат — растительное соединение, связанное с регуляцией и модуляцией иммунной системы.

Смузи: чтобы приготовить его, можно взять, например, ягоды, киви или цитрусовые для получения витамина С, обогащенное молоко или апельсиновый сок — для витамина D, авокадо или шпинат — для витамина Е, семена конопли — для цинка, молочные продукты или семена подсолнечника — для селена, а также йогурт или кефир — для пробиотиков. Растительные ингредиенты также содержат клетчатку.

Чай из эхинацеи: эхинацея богата иммуностимулирующим витамином С, селеном, цинком и полезными растительными соединениями.

- Эхинацея обладает иммуномодулирующими, противовоспалительными, антибактериальными и противовирусными свойствами, что делает ее мощным средством для поддержания иммунитета, — рассказывает диетолог Джули Пейс.

Имбирный чай: имбирь обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, помогая укрепить иммунитет. В нем также много растительных соединений и нет кофеина. Чтобы усилить иммуностимулирующие свойства напитка, можно добавить немного меда.

Матча: содержит целый ряд растительных соединений, включая полифенолы и сапонины. В одной чашке — 13% от суточной нормы витамина С, а также 4% цинка.

Костный бульон: связан с укреплением иммунной системы благодаря содержанию коллагена и глютамина. Они поддерживают целостность слизистой кишечника и здоровье кишечного микробиома.

Золотой латте: содержит куркуму, в которой есть куркумин — по словам Дэвис, мощное противовоспалительное соединение, поддерживающее иммунное здоровье. Чтобы приготовить этот напиток, нужно согреть две чашки молока и добавить чайную ложку куркумы, сбрызнуть медом и посыпать корицей, сушеным имбирем и черным перцем. Эти специи также содержат иммуностимулирующие растительные соединения.

Следует помнить: поскольку эти напитки содержат активные растительные соединения, перед регулярным употреблением следует посоветоваться с врачом.

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