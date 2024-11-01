При крушении военного вертолета в Конго погибло два белоруса 4 1.11.2024, 14:38

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Раскрыты подробности.

При крушении военного вертолета Ми-24 в Демократической Республике Конго 30 октября погибло два гражданина Беларуси, а не один, как сообщалось ранее. Об этом стало известно «Позірку» из источников, знакомых с ситуацией.

Погибший в аварии на взлетно-посадочной полосе аэропорта Ндоло в Киншасе бортовой техник Станислав Каренский, как и командир экипажа Виктор Брежнев, являлся гражданином Беларуси.

54-летний Каренский — уроженец поселка Плещеницы Логойского района (Минская область). Проживал в Новополоцке (Витебская область).

О гибели в ДРК Брежнева, гражданина Узбекистана оператора Жумабеева и бортового техника Каренского сообщил 31 октября посвященный авиации белорусский телеграм-канал «От Винта».

Борт принадлежал конголезским ВВС, причины аварии не назывались.

Сообщалось, что Брежнев был пристегнут и скончался на месте аварии, Жумабеев и Каренский умерли по дороге в больницу.

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