При крушении военного вертолета в Конго погибло два белоруса

При крушении военного вертолета в Конго погибло два белоруса4
- 1.11.2024, 14:38
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Раскрыты подробности.
При крушении военного вертолета Ми-24 в Демократической Республике Конго 30 октября погибло два гражданина Беларуси, а не один, как сообщалось ранее. Об этом стало известно «Позірку» из источников, знакомых с ситуацией.
Погибший в аварии на взлетно-посадочной полосе аэропорта Ндоло в Киншасе бортовой техник Станислав Каренский, как и командир экипажа Виктор Брежнев, являлся гражданином Беларуси.
54-летний Каренский — уроженец поселка Плещеницы Логойского района (Минская область). Проживал в Новополоцке (Витебская область).
О гибели в ДРК Брежнева, гражданина Узбекистана оператора Жумабеева и бортового техника Каренского сообщил 31 октября посвященный авиации белорусский телеграм-канал «От Винта».
Борт принадлежал конголезским ВВС, причины аварии не назывались.
Сообщалось, что Брежнев был пристегнут и скончался на месте аварии, Жумабеев и Каренский умерли по дороге в больницу.