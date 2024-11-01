Туз в рукаве Путина не сыграл 1.11.2024, 14:50

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США ударили по одному из крупнейших газовых проектов Кремля.

Соединенные Штаты Америки на этой неделе впервые внесли в санкционный список компании, которые работают над созданием нового газового завода в Якутии — одного из крупнейших перспективных проектов по производству сжиженного газа (LNG) в РФ.

Как говорится в материале Reuters, под ограничения попали ООО Сила Якутии, ООО Якутстройпроект и ООО Сжиженный природный газ Якутия.

Американские санкции направлены на то, чтобы затруднить России развитие ее LNG-проектов и экспорт газа, что является важным источником доходов для российской экономики.

Ранее сообщалось, что 2 ноября 2023 года Министерство финансов США внесло Арктик СПГ-2 в санкционный список, после чего западные и японские компании остановили свое участие в этом проекте.

Также сообщалось, что Новатэк, принадлежащая российскому олигарху Леониду Михельсону, еще в апреле 2024 года намеревалась отказаться от строительства третьей очереди Арктик СПГ-2.

В июне 2024 года от участия в Арктик СПГ-2 отказалась даже китайская компания Wison New Energies.

В конце июня 2024 года Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России, в рамках которого запретил новые инвестиции, а также предоставление товаров, технологий и услуг, необходимых для завершения строительства Мурманского СПГ и Обского СПГ.

В то же время из-за тотальных санкций США проект Новатэк Арктик СПГ-2, где уже запущена первая линия, а вторая готовится к установке, начал испытывать сложности с отгрузкой сырья. Компания планирует перенести срок запуска третьей линии завода с 2026 на 2028 год.

По состоянию на 23 сентября 2024 года крупнейшая частная газовая компания России Новатэк на фоне западных санкций прекратила работу над перспективными проектами по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) — Мурманский СПГ и Обский СПГ.

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