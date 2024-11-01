Компании отключили телефонную связь из-за массовых жалоб белорусов 1 1.11.2024, 14:52

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В чем дело?

Компания привлекла внимание контролирующих органов из-за массовых жалоб граждан на телефонные звонки без их согласия. Людям звонил автоматический бот, который приглашал на презентации, где продавались товары в кредит по завышенным ценам, сообщает Центр защиты персональных данных.

Уточняется, что в центр поступало большое количество жалоб от граждан на звонки от ООО «ШостКом». Людям звонил автоматический бот, который приглашал на различные презентации, где, как правило, продают товары по завышенным ценам.

«Вам звонил телефонный бот и приглашал на мероприятие? Вы давали на это согласие? Нет? Тогда это незаконно», — говорится в сообщении.

В итоге операторам связи поручили временно прекратить оказание услуг данной компании.

В центре напомнили, что «оператор электросвязи, поставщик услуг электросвязи имеют право приостановить оказание услуг электросвязи в случае нарушения абонентом <…> актов законодательства».

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