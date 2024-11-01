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Что почем продают на минской Комаровке в ноябре

  • 1.11.2024, 15:00
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Что почем продают на минской Комаровке в ноябре

Фейхоа оказалось дешевле антоновки.

На Комаровском рынке в Минске наступил сезон фейхоа. Этого заморского фрукта много, продают его по вполне доступной цене — 7-9 рублей за 1 кг. Некоторые белорусские сезонные «прысмаки», например, антоновские яблоки, стоят дороже — 10р/кг., пишет smartpress.by.

Помимо «дедушкиной антоновки» (именно так было подписано на ценнике) и экзотического фейхоа из Узбекистана, на Комаровке много яблок — от 80 копеек за 1 кг до тех самых 10 рублей за 1 кг.

Многие яблоки очень крупные, красивые и как будто восковые. Продавцы утверждают, что весь товар белорусский. Разнообразие сортов и вкусов (сладкие, кисло-сладкие, с небольшой кислинкой, кислые, сахарные) впечатляют.

Груши продают по 6 рублей за 1 кг, стоимость винограда разнится от 4 до 15 рублей за 1 кг в зависимости от его сорта. Как и у яблок, разнообразие очень большое.

По доступным ценам продаются сливы — от 3,5 до 8 руб/кг, хурма — 5-7 руб/кг и гранаты 9-15 руб/кг. Продавцы расхваливают новые сорта граната свежего урожая, убеждая в их максимальной сочности и сладости, дают попробовать на вкус.

Можно купить бруснику и клюкву (8-17 рублей за 1 кг), манго, цены на который очень сильно отличаются — от 5 рублей за 1 шт до 45 рублей за 1 шт, а также навевающие будущее зимнее новогоднее настроение мандарины: они стоят 7-12 рублей за 1 кг.

Любителям экзотики в этот поздне-осенний период можно полакомиться питахайей и лаймом, продаются клубника по 19 рублей за 1 кг, голубика по 13 рублей за 100 г и по 36 за 1 кг, малина и облепиха в маленьких и больших стаканчиках.

Сезонные овощи доступны, а многие дешевле, чем в магазинах: самые простые сладкие перцы продаются по 2-3 рубля за 1 кг, томаты — по 4-5 руб/кг, баклажаны — по 2-3 руб/кг, дайкон — по 2 руб/кг, тыквы и белокочанная капуста по 1,5-2 руб/кг.

Грибов немного, но и они присутствуют для любителей ароматов продуктов тихой охоты. Шампиньоны можно приобрести по 8 рублей за 1 кг, маслята по 20 руб/кг, грузди по 15 руб/кг. Белые польские грибы в ведерках разных размеров, маленькие и большие «переростки», стоят от 15 до 70 рублей. Дороговато. Но очень привлекательно.

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