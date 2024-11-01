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Соловьев уволил свою ведущую за «перебор» с пропагандой

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  • 1.11.2024, 15:07
  • 5,492
Соловьев уволил свою ведущую за «перебор» с пропагандой
Юлия Витязева

Ход ее мыслей в России понравился далеко не всем.

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев уволил ведущую одной из своих программ Юлию Витязеву за перебор с пропагандой, пишет nv.ua.

Как сообщается, она настолько увлеклась расхваливанием «мудрого» руководства страны, что предположила, будто захват ВСУ части Курской области якобы является частью «российской хитростью».

Однако ход ее мыслей в России понравился далеко не всем.

Многие пользователи соцсетей отметили, что это по этой же логике, не менее хитрым является «план», благодаря которому РФ увязла в Украине, ведь это нанесло ей колоссальный урон буквально во всех сферах, а последствия этой авантюры ее гражданам придется разгребать еще очень долго.

Но больше всего слова Витязевой возмутили население Курской области, которое после эвакуации из зоны боевых действий остались как без жилья, так и без обещанной помощи со стороны государства.

Их недовольство оказалось настолько громким, что Соловьеву под давлением общественности пришлось ее незамедлительно уволить, о чем рассказал у себя в соцсетях так называемый «z-военкор» Юрий Подоляка.

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