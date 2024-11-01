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Два десятка северокорейцев в окопе задрали головы и смотрят, как на них падает боеприпас с украинского дрона

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  • 1.11.2024, 15:19
  • 8,192
Два десятка северокорейцев в окопе задрали головы и смотрят, как на них падает боеприпас с украинского дрона

Видео из Курской области.

В сети опубликована видеозапись, на которой оператор украинского дрона сбрасывает боеприпас в тесный окоп на Курщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что в укрытии по меньшей мере два десятка солдат.

Часть из них задрала голову вверх и смотрит на полет боеприпаса. Автор публикации уверяет, что украинский дрон атакует северокорейских военных.

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