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«Уже отпросился с работы на утро среды»

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  • 1.11.2024, 15:17
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«Уже отпросился с работы на утро среды»

Белорус рассказа, что происходит в США накануне финала президентской гонки.

Бизнес-аналитик в логистике, белорус Денис Баранов голосует на американских выборах. И уже отпросился с работы на утро среды — всю ночь со вторника на среду Штаты будут считать голоса. Белорус рассказал «Еврорадио», что происходит в стране накануне финала президентской гонки.

«Знакомые ходили на митинг Харрис, говорят, было вдохновляюще»

Сейчас некоторые штаты вроде Вирджинии и Пенсильвании попросту завалены мерчем кандидатов. Около шоссе стоят агитационные щиты, около домов — плакаты, машины ездят с наклейками. Но Денис живет в столице, и предвыборной агитации вокруг него почти нет. Ведь Вашингтон традиционно голосует за Демократическую партию, вот кандидаты и не сильно беспокоят город с агитацией.

Их задача — повлиять на так называемые swing states (Штаты, которые не определились). И можно не стараться перетянуть на свою сторону преданных игроков другой команды. Вот здесь мы подробно объясняем почему.

— Зато у нас идет довольно громкая борьба за референдум по поводу открытых праймериз и рейтингового голосования, против которого выступает руководство местной Демократической партии.

А во вторник был большой митинг с участием [Камалы] Харрис. Но я туда не ходил, так как к нам приезжал "Океан Эльзы". Знакомые ходили, говорили, что было вдохновляюще, — рассказывает белорус.

Денис переехал в Штаты более 20 лет назад. Он пристально следит за компанией, так как от ее результатов сильно зависит внешняя политика страны. И сожалеет, что дебаты в этом году получились "скучнейшими".

— Так как оба кандидата обращались к своим основным избирателям. Трамп был более эмоциональным, а у Харрис было более основательное содержание. Очень жаль, что был только один раунд дебатов кандидатов в президенты, — говорит наш собеседник.

«Будут праздновать победу Харрис или скорбеть из-за победы Трампа»

Сам Денис официально — независимый избиратель. То есть беспартийный. Но обычно в президентских кампаниях поддерживает демократов.

— [На президентских выборах] я голосовал против изоляции США, за по крайней мере какую-то поддержку Украины и против экономической ерунды вроде пошлин [Дональд Трамп обещает ввести пошлины на ряд импортных товаров]. А на местных выборах я отдал свой голос за независимых кандидатов и "зеленых".

Лично Денис из-за своей политической позиции в этом году ни с кем не поссорился. Но знает людей, которые в течение этого года из-за политических взглядов перестали разговаривать с друзьями.

В день выборов, 5 ноября, в Вашингтоне запланировано много вечеринок, где можно будет следить за ходом выборов, говорит наш собеседник.

— Я еще не определился, с какими друзьями и где буду смотреть результаты, но уже попросился с работы на утро среды на всякий случай.

Если результаты станут известны сразу ночью, то или будут праздновать победу Харрис, или скорбеть из-за победы Трампа. Протесты в основном ожидаются в тех штатах, где люди будут несогласны с результатами.

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