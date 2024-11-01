Новый семейный электрокроссовер Toyota рассекретили до презентации 1.11.2024, 15:28

Названа и цена авто.

Опубликованы шпионские фото Toyota bZ3X. Недорогой электрокроссовер презентуют в конце ноября на автосалоне в Гуанчжоу и вскоре после этого он поступит в продажу в Китае по цене от 200 000 юаней ($28 000). Об этом сообщает сайт Autohome.

Новая Toyota bZ3X — одна из двух моделей новой линейки bZ3. Она является семейным вариантом тогда, как купе-кроссовер bZ3C больше рассчитан на молодежь.

Внешне электромобиль Toyota bZ3X почти не отличается от пред серийного концепта, который показали весной. У нее выраженный "нос" и высокая изогнутая оконная линия, а фары и фонари соединены тоненькими диодными полосами.

Размеры Toyota bZ3X 2025:

- длина — 4600 мм;

- ширина — 1850 мм;

- высота — 1660 мм;

- колесная база — 2765 мм;

- масса — 1760 кг.

Салон Toyota bZ3X не показали, однако он не должен измениться по сравнению с концептом. Это значит, что электрокроссовер получит небольшой цифровой щиток приборов, крупный тачскрин и высокую двухуровневую центральную консоль. Среди опций будет система полуавтономного движения.

Кроссовер Toyota bZ3X получит 204-сильный электромотор на передней оси. Максимальная скорость ограничена на 160 км/ч. Емкость батареи и запас хода пока держат в секрете.

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