У Путина нет иллюзий относительно Трампа Виктор Андрусив

1.11.2024, 15:33

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Диктатор ничего не получил в прошлый раз за подобострастие.

Уже больше двух месяцев Путин не бил массово ракетами. И понятно, что этот момент обязательно наступит. Сомневаюсь, что существуют какие-то точные даты даже в РФ, но есть определенная логика, как это может произойти.

Я остаюсь при мысли, что Путин хочет переговоров, но с позиции силы. И эти переговоры, так или иначе, зависят от результатов выборов в США. Он точно не питает иллюзий относительно Трампа, потому что уже раз праздновал его победу, но так ничего и не получил.

Тем не менее Путин знает предпосылки, влияющие на американцев. Одна из них – это ядерное оружие. Именно поэтому на этой неделе он проводит ядерные учения. За неделю до американских выборов. Совпадение?

Второе – это энергетический кризис в Украине. Вынос нашей энергетики снова ставит всех перед необходимостью идти на переговоры, поскольку в очередной раз разрушает перспективы нашей победы и смысл нашей поддержки.

Поскольку первым он уже походил, то скоро, пожалуй, совершит и второй ход. Есть две больные логики, когда он может это сделать: во время или сразу после американских выборов, чтобы усилить позиции по необходимости прекращения войны. Или с первыми серьезными похолоданиями, чтобы сразу парализовать отопительную систему.

Хотим мы или нет, нужно быть готовыми к худшему. Но во многом выстоять зиму и удержать фронт равняется приближению конца войны.

Виктор Андрусив, «Телеграм»

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