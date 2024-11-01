Второй за три дня самолет российской авиакомпании сломался в воздухе 1.11.2024, 15:50

Борт аварийно приземлили в Шереметьево.

Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Алмату, совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за подозрения на протечку топлива, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

«Самолет был отстранен от дальнейшего полета, его осматривают работники технических служб. Авиакомпания приняла оперативное решение о выполнении рейса на резервном воздушном судне», — отметили в компании.

Согласно данным аэропорта Пулково, рейс вылетел из города в 02:20 по местному времени. Он выполнялся «Россией» совместно с «Аэрофлотом» на самолете Airbus 319. Как следует из данных Flightrafar24, лайнер развернулся над Арзамасом Нижегородской области и повернул на запад в сторону Москвы. В авиакомпании подчеркнули, что пассажирам на время ожидания были предоставлены напитки и питание в терминале. Резервный самолет вылетел из Москвы в Алматы в 09:54 и приземлился в аэропорту назначения в 14:09 по московскому времени.

Это уже второй случай экстренной посадки пассажирского самолета в России за три дня. 30 октября лайнер «Аэрофлота» Airbus A321, следовавший из Москвы в Анталью, вынужденно вернулся в международный аэропорт Шереметьево после срабатывания датчика неисправности. После приземления самолет самостоятельно направился на стоянку.

В начале сентября у лайнера Airbus A321 «Уральских авиалиний», летевшего из Антальи в Москву, на высоте 10 650 метров вышли из строя оба автопилота, а при посадке отказало управление носового колеса. Самолет успешно приземлился.

22 августа Airbus A350 «Аэрофлота», следовавший рейсом Хабаровск — Москва, совершил аварийную посадку в Шереметьево из-за сработавшего датчика задымления. Экипажу удалось потушить огонь подручными средствами, никто из пассажиров не пострадал. 1 августа Boeing 737 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Антальи в Санкт-Петербург, также совершил вынужденную посадку после отказа двигателя через четыре минуты после взлета.

Число инцидентов с российскими самолетами начало резко увеличиваться после введения в 2022 году западных санкций против РФ за нападение на Украину. Из-за запрета на поставки запчастей и технического обслуживания авиакомпании вынуждены использовать самолеты и компоненты дольше нормативных сроков. По данным Росавиации, только в 2023 году произошло почти 700 авиаинцидентов, из которых более половины связаны с техническими неисправностями.

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