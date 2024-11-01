Минчанин пришел в кафе, ни в чем себе не отказывал, но платить отказался 1.11.2024, 15:49

В заведении не оценили.

Сытный обед, включавший еду, алкоголь и даже сигареты, закончился не только звонком в милицию, но и судебным разбирательством для минчанина, решившего не платить по счету. Соответствующее постановление «Зеркало» обнаружило в банке судебных решений.

Пьяный минчанин наведался в кафе по улице Янка Мавра в Минске. Он выпил на 30 рублей водки и добавил к этому поллитра пива за 18 рублей. Мужчина также съел свинину в кисло-сладком соусе с отварным рисом (21,8 рублей), сельдь под шубой (6,70 рублей), хлеб (0,74 рубля) а также блюдо «селедочка под водочку» стоимостью 10,90 рублей. Сытный обед он запил кофе (3 рубля) и попросил еще и сигареты (3,95 рублей). Ему принесли счет на 95,09 рублей.

В протоколе суда не говорится, почему мужчина отказался оплачивать заказ — возможно, у него не хватило денег или были замечания к кафе. Сотрудники общепита вызвали милицию и на минчанина составили протокол по ст. 11.2 КоАП Беларуси (причинение имущественного ущерба).

На суде он также отказался признавать свою вину.

Ему дали штраф в 15 базовых величин (в настоящее время 600 рублей). Отметим, что максимальная санкция за причинение имущественного ущерба влечет наложение штрафа до 30 базовых величин (1200 рублей).

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