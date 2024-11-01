Патриарх Гундяев внезапно набросился на предательницу Поклонскую

Патриарх Гундяев внезапно набросился на предательницу Поклонскую6
- 1.11.2024, 15:57
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Из-за «неоязыческого» ритуала.
Глава РПЦ патриарх Кирилл (Гундяев) набросился на сторонников празднования Хэллоуина, который в РФ переименовали в Велесову ночь, пишет «Главред».
Он истерически заявил о «странных явлениях» — попытках возродить язычество, упомянув при этом украинскую коллаборантку, бывшего прокурора Крыма и советника генпрокурора РФ Наталью Поклонскую.
По словам Гундяева, в образовательной сфере «наблюдаются попытки привить неоязыческие симпатии».
«Можно не упоминать имя Натальи Поклонской, но дело не только в ней. В частности, мне известно, что ряд государственных школ в регионах решили отмечать популярный в западной культуре Хэллоуин, переименовав его в Велесову ночь, чтобы придать оттенок якобы исконно славянского праздника», — причитает пособник Путина.
По его словам, таким образом происходит «подмена ценностей», «фальсификация национальной истории» и «умаление роли христианства в созидании государственности нашего народа», что представляет собой «некий вызов есть некий вызов подлинным ценностям «русского мира».
Отметим, что Поклонская накануне опубликовала в своем Telegram пост-поздравление с праздником Самайн. Подписчикам она порекомендовала в эту ночь вспоминать «своих умерших родичей», приготовить для них символическое угощение, подвести итоги своего личного пути и построить планы на будущее.
«И если в эту магическую ночь с вами произойдет что-то необычное, не удивляйтесь…» — написала она.
При этом Поклонская опубликовала видео и фотографии с «женско-ведьмовского» мероприятия, которое она посетила.