«Трясун у него добрый, никакими спецэффектами не замажешь»
- 1.11.2024, 15:55
Что думают белорусы о здоровье Лукашенко.
Политолог Дмитирй Болкунец обратил внимание на одно из последних пропагандистских видео с Лукашенко для российских пропагандистов. У диктатора снова усилился тремор головы.
Сайт Charter97.org узнал, что об этом думают белорусы:
«Это не тремор, это подсознание. Когда он что-либо говорит, подсознание управляет головой в отрицание всего сказанного им. Мол, не верьте мне, я как всегда вру. Вот и трясется голова в отрицании. Старость для него не в радость».
«Все время ерзает, крутится, размахивает руками, а камера прыгает туда-сюда короткими открезками. Пытаются сделать все, чтобы тремор головы и рук не был виден».
«Трясун у него добрый, никакими спецэффектами не замажешь».
«Напряжение адское: внутри страны поддержки — ноль, в Кремле — ноль, Запад — у границ «плявузгают гусеницами танки», а в Украине сами видите и слышите, как относятся к этому существу. Как оно еще не крякнуло от такого? Жмут старого немощного и больного деда со всех сторон».
«А вы попробуйте врать в течение 30 лет. Тут не только тремор, но и голова с плеч слетит».
«Лукашенко и Путин синхронизировались в танце — один головой трясет, второй ногами пляшет. Эти болячки — кармическая ответка двум чекнутым старикам».
«У одного голова трясется, а у другого ножки дергаются. Это нервное. А нервы убивают, и лекарство не поможет. Будет только хуже и хуже. Эти организмы разрушаются».
«Гэта тараканы лётаюць па чэрапушцы, там іх цэлы батальён».
«Пустая бошка трепыхается на ветру».
«Седьмым сроком он подставил себя под удар собственного окружения, а также Кремля и китайских товарищей. Его снимут или замочат. Вчерашний пролет истребителя над Минском, сопровождавшийся звуком мощного взрыва в разгар Минской конференции по евразийской безопасности, не случаен и очень символичен».
«В моей памяти остались воспоминания, когда в 80-х по ящику крутили балет «Лебединое озеро» по всем каналам. Тогда на совок навалился мор генсеков. Так вот, сейчас я уже соскучился по этому замечательному балету и жду его с огромным желанием».