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Литва развивает проект стратегического соединения с Польшей для передачи электроэнергии

  • 1.11.2024, 16:15
Литва развивает проект стратегического соединения с Польшей для передачи электроэнергии

Перенос Harmony Link с моря на сушу уже сэкономил стране почти 600 миллионов евро.

Литва, готовящаяся к синхронизации с электросетями континентальной Европы, развивает проект стратегического соединения с Польшей Harmony Link, а перемещение кабеля из моря на сушу сэкономило стране около 600 млн евро. Как пишет Delfi, об этом заявил министр энергетики страны Дайнюс Крейвис.

Стоимость проекта морского соединения Harmony Link еще в начале 2023 года выросла с 680 млн до 1,6 млрд евро, поэтому литовские и польские операторы систем передачи электроэнергии – Litgrid и PSE – договорились проложить кабель рядом с колеей Rail Baltica.

«Перенос (Harmony Link – ELTA) с моря на сушу сэкономил нам почти 600 млн евро. Это огромные средства, которые потребовалось бы компенсировать нашим потребителям – нашим и польским. Это было неприемлемо», - в четверг Žinių radijas сказал министр.

Ожидается, что сухопутный кабель будет проложен в 2029 году, пока ведется планирование территорий, необходимых для строительства.

«Я очень надеюсь, что примерно к 2029 году у нас появится сухопутный кабель и тогда мы сможем увеличить торговлю с Европой через этот кабель», - пояснил Д. Крейвис.

Как уже сообщалось, сухопутную часть стратегического объекта Harmony Link спроектирует компания Ardynas, проектирующая магистральные газопроводы и трубопроводы. До конца2026 года она должна подготовить план развития инженерной инфраструктуры, провести экологическую экспертизу, выявить и зарегистрировать земельные сервитуты и территории, на которых действуют особые условия землепользования.

Как Elta указала компания Litgrid, стоимость этих работ достигает 410 тыс. евро (без НДС).

В конце мая Litgrid завершила прием предложений участников рынка по проектированию и монтажу соединения и трансформаторной подстанции Harmony Link, начались общественные консультации.

Электрическое соединение Harmony Link мощностью 700 мегаватт (МВт) с Польшей является одним из проектов синхронизации с сетями континентальной Европы, направленных на обеспечение интеграции рынков электроэнергии. Протяженность линий электропередач составит около 350 км, из которых около 300 км придется на морскую часть.

Литва и Польша уже имеют одно сухопутное электросоединение LitPol Link, через которое будет осуществляться синхронизация.

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