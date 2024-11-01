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Топ-5 фильмов для просмотра в пятничный вечер

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  • 1.11.2024, 16:21
  • 2,768
Топ-5 фильмов для просмотра в пятничный вечер

Актерский состав и сценарий этих лент не оставит равнодушным никого.

«Униан» подготовил подборку фильмов, которые помогут отпустить прошлое, найти силы двигаться дальше и напомнить себе, что впереди вас ждут новые и лучшие истории.

«Кто-то классный»

Дженни - молодая музыкальная журналистка, которая получает работу своей мечты в Сан-Франциско. Однако ее парень Нейт решает бросить любимую, поскольку не хочет строить отношения на расстоянии. Разбитая горем, Дженни понимает, что пришло время попрощаться не только с Нейтом, но и с прошлой жизнью в Нью-Йорке.

Чтобы провести незабываемый день перед переездом, Дженни собирает своих самых близких подруг, Эрин и Блэр, и вместе они отправляются в приключения по городу. В течение дня они сталкиваются со своими личными проблемами, делятся переживаниями и укрепляют свою дружбу.

«500 дней лета»

В фильме изображена история отношений Тома Хансена (в исполнении Джозефа Гордон-Левитта) и Саммер Финн (Зои Дешанель). Том - мечтатель и романтик, который верит в настоящую любовь. Когда он знакомится с Саммер, своей новой коллегой, он быстро влюбляется в нее, уверен, что она - его судьба. Однако Саммер имеет другой взгляд на отношения и не верит в традиционные романтические представления.

Отношения Тома и Саммер длятся 500 дней, в течение которых Том переживает эмоциональные подъемы и спады, а в конце разочаровывается, когда понимает, что их представления о любви несовместимы.

«В активном поиске»

Алис (Дакота Джонсон) решает сделать паузу в своих длительных отношениях, чтобы понять, чего она хочет в жизни. Переехав в Нью-Йорк, она начинает работать юристом и знакомится с Робин (Ребел Уилсон) - яркой, эксцентричной женщиной, которая обожает ночную жизнь мегаполиса и наслаждается своей свободой.

Робин становится для Алис своеобразным наставником в искусстве быть одинокой и не зависеть от мужчин. Все герои проходят через личные испытания и учатся, что уметь быть одиноким так же важно, как и быть в отношениях.

«Дикая»

Фильм создан по автобиографической книге Шерил Стрейд, которая описала свое реальное путешествие через Тихоокеанский верховой путь. После тяжелого развода и смерти матери Шерил переживает глубокий личный кризис, который сопровождается саморазрушением: наркотиками, случайными связями и чувством потери.

В стремлении восстановить свою жизнь, она решает пройти сотни километров по горным тропам. Во время этого изнурительного путешествия она борется с физическими трудностями, одиночеством и страхами, но находит настоящее духовное очищение. Главную роль сыграла Риз Уизерспун.

«Хоть раз в жизни»

Романтическая драма 2013 года, снятая режиссером Джоном Карни. Сюжет разворачивается вокруг Греты - талантливой музыкантки и автора песен, которая приезжает в Нью-Йорк вместе со своим парнем Дэйвом. Однако после измены Дэйва Грета остается в одиночестве. Все меняется, когда она случайно встречает Дэна - музыкального продюсера, переживающего сложный период в жизни и карьере. Их встреча дает обоим новый толчок: они решают записать альбом, используя звуки города и вдохновение улиц Нью-Йорка.

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