«Это нонсенс, но это ситуация, которую мы видим на сегодняшний день» 2 1.11.2024, 16:38

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Россияне пошли на отчаянный шаг.

Демотивация для российской армии — не новое явление. Однако о ее массовом характере пока речь не идет. Противник знает, как с этим бороться, знает, что армия рабов требует постоянного кнута. Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергей Грабский.

«Можно встретить информацию о демотивации отдельных групп военнослужащих ВС РФ, в частности, на Южном направлении фронта, которые отказывались идти на штурмы, в наступление. Демотивация — это, в общем-то, старая болезнь советской, российской армии, с которой научились бороться массовыми репрессиями и террором. И поэтому надеяться на то, что демотивация станет массовой, я бы пока не стал», — отметил эксперт.

В то же время, считает он, необходимо работать над тем, чтобы демотивация и дезертирство в армии противника стали массовыми явлениями.

«Мы должны работать над тем, чтобы она стала массовой. То есть, уничтожая и демонстрируя уничтоженного противника, влияя информационно-психологическими операциями на морально-боевый дух врага. Но нужно понимать, что и противник знает, как с этим бороться. Он знает, что армия рабов требует постоянного кнута. Он знает, что необходимо не допустить консолидации людей, которые объединены какой-то единой целью, допустим, религией, землячеством каким-нибудь или принадлежностью к одной нации, национальности. Поэтому российская армия, как наследница советской, умеет оперировать такими войсками», — акцентировал Грабский.

Он отметил, что российские военнослужащие высказывают свое недовольство или пытаются уклониться от штурмовых действий. Но это не значит, что можно рассчитывать на повсеместность такого явления. Российских солдат все равно будут гнать на штурмы.

«Изучая некоторые документы, в том числе и материалы перехватов, для меня было открытием, что, оказывается, в своем собственном подразделении командир подразделения или роты назначает людей, которые будут стоять в заградотряде. Если раньше мы говорили о том, что, допустим, «кадыровцы» стоят в заградотрядах и не допускают отступления войск, то здесь это нечто выходящее за грани человеческого понимания, воинского братства и взаимодействия. То есть сегодня кого-то могут назначить в заградотряд, а завтра этот кто-то оказывается в рядах штурмовиков. И те, кто вчера штурмовал, будут стрелять ему в спину в случае его отхода. Это нонсенс, но это ситуация, которую мы видим на сегодняшний день», — резюмировал военный эксперт.

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