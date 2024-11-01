«Не знала, что такие вакансии есть»1
- 1.11.2024, 16:50
- 2,994
Белоруска нашла работу, где надо быть «и швец, и жнец, и на дуде игрец», а в отпуск вряд ли отпустят.
Белоруска рассказала в TikTok, что обратила внимание на вакансию, размещенную в интернете: требовался помощник руководителя без опыта работы на зарплату от 2000 рублей. Но сотруднику придется выполнять 50 разноплановых задач из разных сфер. К примеру, доставщик пиццы и логист. Некоторые комментаторы решили, что это шутка.
— Я не знала, что такие вакансии вообще существуют. Нужен помощник руководителя, зарплата — от 2000 рублей до вычета налогов. Перечисляют пять обязанностей из 50, которые он должен выполнять, — сообщила тиктокерша.
@fleur_nel #беларусь #минск #минскбеларусь ♬ original sound - 🤍🥥S•phia🐚🍨
Как было указано в объявлении, сотрудник должен исполнять обязанности логиста, менеджера по продажам, доставщиком пиццы, YouTube-мейкером, а также работать с крупными клиентами. Еще отмечено, что работника ждет оплачиваемый отпуск, но есть пометка: «Так просто мы тебя в него не отпустим». На работу примут сотрудника без опыта работы, но его ждет несколько этапов собеседования.
Девушка ради интереса отозвалась на вакансию через электронную почту — хотела узнать, какая будет доплата за совмещение разных должностей. Наниматель ей так и не ответил.
Зрители ролика предположили, что вакансия размещена в шутку, но некоторые считают, что это реальная работа. Мол, в фирмах сейчас хотят экономить на зарплате, но чтобы работник делал много.
Вот некоторые комментарии:
«Видела похожую вакансию, но там администратор. Работать надо по 14−15 часов при графике 2/2/3, миллион обязанностей и зарплата от 1500 рублей».
«Такая ситуация сейчас практически со всеми вакансиями. Работодатели экономят на сотрудниках, одной вакансией хотят закрывать две-три с зарплатой, которой хватает только на еду и оплату коммунальных услуг».
«Для этого работодатели и придумали понятия многозадачность и стрессоустойчивость, сами не понимая, что это не делает сотрудника эффективным. Многие не выдерживают испытательного срока в такой ситуации».
«А по поводу отпуска — частникам все равно на наши права: на больничные, отпуска, на выполнение обязанностей за всех. Поэтому доказывать что-то, спорить бесполезно. Проще уволиться».
«Посмотрите вакансии маркетологов. Ты там должен быть и швец, и жнец, и на дуде игрец».
Журналисты отыскали эту вакансию. Ее разместило частное предприятие из Минска. Фирма занимается арендой и продажей спецтехники (мини-экскаваторы, мини-погрузчики и прочее), а также оказывает услуги по благоустройству территории и копке траншей. Журналисты позвонили, чтобы более подробно узнать условия работы, но им ответили, что вакансия уже неактивна.