The Guardian: Король Чарльз и королева Камила тайно отдохнули на роскошном курорте в Индии 3 1.11.2024, 17:02

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Это место также любят Далай-лама, архиепископ Десмунд Туту и актриса Эмма Томпсон.

Король Чарльз и королева Камилла отдохнули несколько дней на роскошном оздоровительном курорте Soukya в Индии после завершения официального рабочего визита в Австралию и Самоа.

По информации The Guardian, возвращаясь в Великобританию, король Чарльз и королева Камила совершили тайную остановку на роскошном оздоровительном курорте Soukya в Индии, который расположен недалеко от города Бенгалур. Это одно из любимых мест отдыха королевской пары, которое она посещала неоднократно. В частности, известно, что здесь Чарльз ІІІ отметил свое 71-летие.

Курорт расположен на территории органической фермы, где выращивают овощи, фрукты и традиционные лекарственные травы, и предлагает восстановление «естественного баланса ума, тела и духа». Программа отдыха включает сочетание йоги, гомеопатические практики и Аюрвведу. Этот курорт также любят Далай-лама, архиепископ Десмунд Туту и актриса Эмма Томпсон.

Известно, что курорт был полностью закрыт в течение трех дней пребывания британской королевской пары. Супруги остановились в номере люкс стоимостью 1000 фунтов стерлингов за ночь. В номере — три спальни, гостиная, столовая, кухня и душ на открытом воздухе, окруженный банановыми пальмами и цветами.

Как сообщили местные СМИ со ссылкой на собственные источники, программа отдыха короля Чарльза была адаптирована под его схему лечения от рака.

«На этот раз из-за химиотерапии рака сеансы, которые он прошел, были направлены на омоложение, детоксикацию и укрепление иммунной системы», — цитирует британское издание публикацию газеты Hindu.

По данным индийской газеты, королевская пара начинала день с утреннего занятия йогой, ведь известно, что Камилла является поклонницей йоги. Далее им подавали вегетарианский южноиндийский завтрак: доса, идли, свежие соки и кокосовую воду. Затем их ждала утренняя и дневная омолаживающая терапия, лечебный массаж. Также король и королева много гуляли по территории курорта. Вечер завершался сеансом медитации. В 21:00 королевская пара ложилась спать.

Перед отъездом в среду Чарльз посадил саженец жакаранды на территории медицинского центра.

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