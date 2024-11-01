В Германии объяснили задержки с предоставлением Украине западного вооружения 3 1.11.2024, 17:15

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Дело не в финансировании.

Поставка западного оружия для Украины зависит прежде всего от наличия необходимых систем, а не от финансирования. Об этом заявил на брифинге представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, сообщает Укринформ.

«Вопрос не в том, будет ли что-то поставлено, в каком объеме это возможно. Всегда есть ограничения, обусловленные… не тем, можем ли мы это профинансировать, а наличием вооружений», — заявил Гебештрайт.

Он также добавил, что Германии удается поддерживать постоянный поток оружия в Украину.

Страна также постоянно проверяет возможность передачи Украине дополнительной военной помощи и призывает партнеров делать так же. Также Гебештрайт напомнил, что последний пакет помощи прибыл в Украину две недели назад.

Кроме того, Берлин сообщил, что способствовал предоставлению Украине кредита на 50 миллиардов долларов, который покроется за счет доходов от замороженных российских активов. Эти средства позволят Украине самостоятельно решать, какое оружие покупать, добавил спикер.

На вопрос, может ли измениться позиция канцлера по предоставлению Украине немецкого дальнобойного оружия из-за эскалации, связанной с привлечением Россией северокорейских солдат, Гебештрайт четко ответил: «Нет».

«Это не будет иметь никакого влияния; канцлер твердо остается на своей позиции, которую неоднократно озвучивал», — сказал он.

Он также заявил, что правительство Германии не поддерживает идею отправки солдат западных стран в Украину.

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