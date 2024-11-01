Студенты полоцкого университета возмущены выселением из общежития
- 1.11.2024, 17:33
Они нашли оригинальный способ привлечь внимание.
Студенты Полоцкого государственного университета (ПГУ) недовольны: их выселяют из общежитий. Соответствующие листовки с призывом SOS появились в маршрутке Новополоцка — именно в этом городе расположены многие корпуса университета. «Зеркало» рассказываем подробности.
Фото напечатанных листовок с написанными от руки красными буквами SOS в редакцию прислал читатель, сообщив, что увидел их в маршрутке в Новополоцке.
Происходящее в университете в тексте описывается, как «треш в ПГУ». В листовке говорится, что вуз «выселяет сотни белорусских студентов из родных общежитий, которые были заработаны упорной учебой и адекватным поведением». Причиной всему — «иностранные студенты из Туркменистана, Узбекистана, Африки».
— Все просто! Нас меняют на «бабки», которые везут иностранцы! А мы не нужны университету! — считают авторы текста. И, обращаясь к Оксане Голубевой (первый проректор университета), заявляют, что не будут слушать ее уговоры, «добровольно уступить наши законные места иностранцам».
Выселяют студентов, как выясняется из той же листовки, в общежитие предприятия «Полоцк-Стекловолокно». Но, как утверждается, там «нет света и электричества, в хлам раздолбаны комнаты, соседи — алкоголики со стажем». Еще один вариант подменного жилья — общежитие Полоцкого государственного лесного колледжа, но и он не многим лучше.
— В 22.00 отбой (а нам еще нужно 3−5 часов на подготовку к занятиям), интернета нет от слова «совсем», душ в подвале. Зато есть клопы и тараканы в неограниченном количестве! Очень достойные места для проживания студентов, у которых средний балл 9,0 и выше!
В конце листовки ее авторы обещают «вместе с родителями бороться всеми доступными средствами». Какими именно — не уточняется.
Что говорят в университете
Как жительница Новополоцка, которая увидела подобную листовку в маршрутке, журналистка позвонила в ректорат ПГУ. На вопрос, что все же происходит, в приемной ответили коротко:
— Ну, вы знаете, [у людей] реакция разная на какие-то перемены в жизни. Не знаю, кому-то что-то не нравится, и вот они решили таким образом [отреагировать], — сказала сотрудница приемной ректора.
Отвечать на дальнейшие вопросы по телефону там отказались. После небольшой паузы собеседница предложила прийти на прием к проректору, чтобы лично получить все ответы.
Журналистка «Зеркала» также позвонила в общежитие предприятия «Полоцк-Стекловолокно» с вопросом, почему студентов переселяют в общежитие для сотрудников, особенно учитывая описываемые в листовке условия.
— У нас студенты проживают, но не в тех условиях, которые были описаны и показаны, — подтвердила сотрудница общежития факт переселения и положила трубку.