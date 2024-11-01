«Были те, кто приехал в 6 утра» 9 1.11.2024, 18:01

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Минчане снова выстроились в огромную очередь.

В редакцию Onlíner написала читательница Ольга и рассказала, что сегодня ее муж поехал за билетами на спектакль в кукольный театр. Хотели купить билеты на «Пансион «Belvedere», но как альтернативу рассматривали постановку «Записки юного врача». Оказалось, что купить билеты не так просто: в 09:30 утра перед мужчиной уже была огромная очередь.

— Продажа билетов на взрослые спектакли на следующий месяц начинается первого числа текущего: то есть сегодня стартуют продажи билетов на декабрь, — рассказывает читательница. — С 10:00 начинается продажа билетов в кассе, с 14:00 — онлайн. Муж поехал в театр, был на месте в 09:30. Просто ужаснулся от количества людей в очереди. По его словам, были те, кто приехал в 6 утра!

Ольга рассказала, что она уже была на спектакле «Пансион „Belvedere“» и поход в театр планировался в качестве подарка. Но, потратив несколько часов в ожидании, муж читательницы решил уехать без заветных билетов.

В сети пишут разные комментарии. Например, одна из зрительниц написала, что стоять в такой очереди даже приятно. Всего девушке пришлось потратить четыре часа, но билеты купить удалось.

Было заявлено, что приобрести их можно и на сайте театра: продажи стартовали в 14:00. Но уже в 14:08 сайт театра «лег».

Что говорят в театре?

В Белорусском государственном театре кукол пояснили, что алгоритм продаж билетов на декабрь был опубликован на сайте театра две недели назад. Действительно, билеты начали продавать первого числа сперва в кассах (с 10:00), а в 14:00 стартовали и онлайн-продажи. Запустить такую систему решили из-за повышенного спроса на взрослые спектакли: раньше билеты продавали сразу и онлайн, и офлайн. Если продавать билеты только онлайн, то могу быть сложности у зрителей, которые по разным причинам не могут купить билеты через интернет. Продажа только через кассы — это ограничение для тех, кто живет не в Минске, дополняют в театре.

— Конкретно в декабре у нас запланирована целая неделя премьерного показа спектакля Евгения Корняга «Мроiва», а также новогодние утренники с 25 декабря по 7 января. За счет этого сократилось количество показов вечерних спектаклей: «Пансиона „Belvedere“» (один раз), «Записок юного врача» (один раз) и «На черной-черной улице» (два раза). В январе показов будет больше.

В театре подтвердили, что за билетами люди стали приходить сегодня с самого утра. Растянулась очередь примерно до станции метро «Купаловская». А теперь представьте, что зал, где проходят спектакли, вмещает 236 человек. Навскидку людей в очереди было значительно больше, отметили в театре.

— Большая часть зрителей приобрела билеты в кассе театра. Ранних продаж не было: касса начала работу ровно в 10:00. Мы постарались пойти навстречу людям: пускали в санузел и в кафе, позже завели всех в помещение, чтобы было нехолодно и комфортно, — поясняют в театре. — В 14:00 был обновлен сайт, но технически он не выдержал поток желающих. Мы связались с программистами, сделали обновление, и сейчас люди, стоящие в очереди, параллельно покупают билеты и онлайн.

К слову, зрительский ажиотаж в театре наблюдают последние пять месяцев, хотя тот же «Пансион „Belvedere“» идет уже восьмой год, а «Записки юного врача» — третий. Показы организованы каждый месяц, подчеркивают в театре.

Что делать тем, кто не готов стоять в очередях? Иногда билеты сдают, поэтому есть смысл периодически проверять сайт театра.

—Также мы обсуждаем возможность со следующего месяца ввести ограничение на количество билетов, которые продаем одному зрителю. Если несколько человек забирают по 10—15 билетов, а зал, напомним, рассчитан на 236 мест, то кому-то их может не достаться, — дополнили в театре. — Мы любим нашего зрителя и благодарим за стремление посетить наш театр.

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