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«Трофей знатный»: украинские бойцы захватили российский экспортный танк Т-90С

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  • 1.11.2024, 18:15
  • 3,398
«Трофей знатный»: украинские бойцы захватили российский экспортный танк Т-90С

Видеофакт.

Бойцы механизированного батальона «К2» 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени гетмана Ивана Мазепы захватили российский экспортный танк Т-90С.

Видео трофея выложил танкист батальона Александр Афанасьев в своем Instagram.

«Пожалуй, один из лучших танков, которые я видел от РФ, экспортная версия нового Т-72б3м. Если с «леопардами» не получилось, то враг всегда нас радует свежей техникой. Трофей знатный, К-2 выражает благодарность «Уралвагонзаводу» за сделанные выводы», — иронично заметил Афанасьев.

Эксперт по бронетехнике Андрей Тарасенко уточнил, что Т-90С отличается от Т-90А наличием «индийского» трапециевидного блока динамической защиты вместо бесполезного прожектора «Штора», а также надписями на английском языке внутри машины.

Захваченный Т-90С оборудован «мангалом» для защиты от дронов, средствами радиоэлектронного противодействия, телекамерами для обзора и самодельным тралом.

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