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«В отеле мы наедались так, что ходить и покупать фрукты уже не хотели»

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  • 1.11.2024, 18:20
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«В отеле мы наедались так, что ходить и покупать фрукты уже не хотели»

Могилевчанка – об отпуске в Турции в бархатный сезон.

Читательница издания «Вечерний Бобруйск» из Могилева Марина рассказала, как она отдыхала в Турции в конце сентября.

Недельный отпуск могилевчанка проводила вместе с дочерью, путевку покупали «горящую»:

– Раньше всегда останавливалась в отелях 4-5 звезд, но в этом году путевки настолько дорогие, что выбрала симпатичную «троечку». Небольшую, рассчитанную на 140 мест. В конце сентября там отдыхало всего 30 человек.

Марина считает Кемер одним из лучших мест для отдыха в Турции. Третий год подряд она приезжает именно в Бельдиби (курортный городок в Кемере – прим.), а в доковидные времена предпочитала Анталию и Аланию. По ее словам, если покупать путевку у самого отеля, то неделя на двоих по системе «все включено» обойдется в 220 евро:

– Через туроператора, понятно, выходит в разы дороже, ведь туда входит и шестичасовой перелет, и цена за туруслуги. «Горящие» путевки, сколько мы не пытались найти что-то подешевле, на неделю начинались от 1500 евро на двоих. И это в бюджетную гостиницу!

Марина говорит, что трехзвездочный отель понравился ей не меньше, чем дорогие «четверки» и «пятерки».

– Номер, конечно, был попроще, да и ремонт бы ему не помешал, но сколько ты в том номере находишься. А персонал прекрасный: люди добродушные, ответственные, старательные, гостеприимные. Что касается еды, то все было по-домашнему и очень вкусно. Хозяева отеля, мы видели, сами питаются с общего стола, а это о многом говорит. Всегда хватало зелени, овощей. Дыни и арбузы ели от пуза, в других отелях, нам рассказывали, вместо фруктов давали половинки каких-то невкусных яблок, которые и есть-то было невозможно. На радость нашим белорусским желудкам не готовили никаких пересоленных или слишком приправленных блюд, зато на столе стояли специи, чтобы каждый регулировал их на свой вкус, – смеется Марина.

Туристический бизнес в Турции сейчас проживает не лучшие времена, отмечает могилевчанка. Инфляция, курс лиры скачет, цены растут. Чтобы как-то оптимизировать расходы, в отеле не было официантов.

– Получается, что на 110 евро в неделю хозяину отеля надо обстирать постояльца, накормить, заплатить деньги обслуживающего персоналу. Так что с тех денег остается? – рассуждает Марина. – Мы как-то разговорились с хозяином, и он признался, что за счет отеля сейчас не прожить, поэтому думает еще о каком-то заработке.

– В отеле мы наедались так, что ходить и покупать фрукты уже не хотели. Брали несколько раз персики по два доллара за килограмм. В конце сезона они невкусные, что на рынке, что в магазине. А вот гранаты замечательные.

В этом году никаких сувениров и подарков женщина не покупала. Но про цены кое-что рассказала. Тапки коралловые стоят 5-8 долларов, футболки и майки – от 3 долларов и выше. Хороший силиконовый чемодан в конце сезона стоит 30 долларов, кофе мелкого помола – 5 долларов за банку 250 г. Лукум – от 10 до 15 долларов за килограмм. Неплохие скидки можно найти на парфюмерию в Duty Free.

– Расплачиваться, кстати, везде можно любой валютой – в российских рублях, гривнах, лирах, евро и долларах. Надо сказать, что доллары и евро в Турции не всегда могут принять. Со мной такое и случилось один раз. На просвет проверяли на терминале и сказали, что купюра залитая.

Свой отдых Марина считает удавшимся. В маленьком отеле нешумно, атмосфера домашняя. Море в сентябре чудесное, 27-28 градусов. Помимо пляжа, погулять можно в шикарном муниципальном парке, которые расположен вдоль береговой линии:

– По вечерам там собирается много людей, дети большими компаниями, играют в волейбол в баскетбол. Туалеты бесплатные, вся территория очень ухоженная. Перед сном мы обязательно совершали прогулку. Если в следующем году соберусь в Турции, то только в Кемер и в бархатный сезон.

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