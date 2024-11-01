Между НАТО и Венгрией пробежал большой черный кот 5 Владимир Омелян

1.11.2024, 18:55

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Владимир Омелян

Орбан становится проблемой.

Тот самый момент, когда военные советники и послы НАТО собрались, чтобы вразумить венгерских представителей Альянса вести себя более адекватно и в интересах организации, а те... проигнорировали встречу. Что пошло не так ли?

Разочарование союзников НАТО в отношении Будапешта достигает точки кипения, поскольку Венгрия продолжает заигрывать с Россией, сообщает Politico.

Раскол между Будапештом и НАТО усилился накануне, когда венгерские чиновники не пришли на встречу всех послов и военных советников НАТО. Целью мероприятия было обсуждение политики Венгрии по поощрению связей с Россией и Китаем. Венгрия блокирует усилия ЕС вернуть странам средства по поставкам оружия в Украину и затрудняет использование доходов от замороженных российских активов для финансирования Киева.

Орбан отходит от традиционной ориентации на Запад, что сделало его проблемным союзником в НАТО и ЕС.

Орбан также обратился к внештатной дипломатии - часто подрывая усилия ЕС и НАТО. Венгерский премьер Виктор Орбан ранее утверждал, что необходимо сохранить отношения с Востоком и Западом. Таким образом, Орбан отходит от традиционной ориентации на Запад, что сделало его проблемным союзником НАТО и ЕС.

Владимир Омелян, Telegram

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