Между НАТО и Венгрией пробежал большой черный кот

Между НАТО и Венгрией пробежал большой черный кот5
- Владимир Омелян
- 1.11.2024, 18:55
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Орбан становится проблемой.
Тот самый момент, когда военные советники и послы НАТО собрались, чтобы вразумить венгерских представителей Альянса вести себя более адекватно и в интересах организации, а те... проигнорировали встречу. Что пошло не так ли?
Разочарование союзников НАТО в отношении Будапешта достигает точки кипения, поскольку Венгрия продолжает заигрывать с Россией, сообщает Politico.
Раскол между Будапештом и НАТО усилился накануне, когда венгерские чиновники не пришли на встречу всех послов и военных советников НАТО. Целью мероприятия было обсуждение политики Венгрии по поощрению связей с Россией и Китаем. Венгрия блокирует усилия ЕС вернуть странам средства по поставкам оружия в Украину и затрудняет использование доходов от замороженных российских активов для финансирования Киева.
Орбан отходит от традиционной ориентации на Запад, что сделало его проблемным союзником в НАТО и ЕС.
Орбан также обратился к внештатной дипломатии - часто подрывая усилия ЕС и НАТО. Венгерский премьер Виктор Орбан ранее утверждал, что необходимо сохранить отношения с Востоком и Западом. Таким образом, Орбан отходит от традиционной ориентации на Запад, что сделало его проблемным союзником НАТО и ЕС.
Владимир Омелян, Telegram