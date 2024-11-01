Власти хотят залезть в карман водителям авто 3 1.11.2024, 19:08

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Кого затронут нововведения.

Чиновники хотят ввести новшества по транспортному налогу. Среди прочего намерены поднять ставки подоходного. А еще — внести корректировки по этому сбору для дорогих авто. Министр финансов Юрий Селиверстов рассказал подробности по последнему возможному новшеству — по машинам повышенной комфортности, пишет «Зеркало».

Напомним, транспортный налог в 2025 году хотят поднять для населения в среднем на 6,1%. Еще одно изменение власти хотят принять по автомобилям повышенной комфортности (среди прочего это некоторые модели Audi, Bentley, BMW, Toyota).

Для них с этого года ввели десятикратный налог (по сравнению со стандартным). Но есть условие: сейчас сбор берут с автомобилей не старше трех лет. Но чиновники хотят убрать этот возраст транспорта. Вместо него правительство, как планируется, должно будет установить другое количество лет.

Министр финансов Юрий Селиверстов рассказал «депутатам» «парламента» некоторые подробности по возможным новшествам по авто повышенной комфортности.

Так, «депутат» Сергей Давыдов уточнил, что стоимость некоторых таких машин, которые старше трех лет, «такая же, когда они были куплены». «Решается ли вопрос налогообложения по таким автомобилям в Налоговом кодексе?» — спросил палаточник.

«Мы эволюционно переходили по ставкам налога транспортного: сначала их ввели, потом посмотрели, что есть дорогостоящие автомобили, для которых налог в зависимости от веса машин необъективен, и предоставили право правительству формировать перечень (авто для повышенного сбора. — Прим. ред.), — уточнил Юрий Селиверстов. — Теперь мы видим, что на три года для некоторых марок машин, наверное, срок не сильно большой. И поэтому в Налоговом кодексе предлагается убрать эти ограничения с точки зрения трех лет, чтобы правительство имело право по таким люксовым автомобилям формировать этот перечень, скажем, вне зависимости от возраста».

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