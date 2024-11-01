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Что скрывается за звуковым ударом над Минском

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  • 1.11.2024, 19:17
  • 2,826
Что скрывается за звуковым ударом над Минском

Белорусские системы РЭБ не справились?

Министерство обороны РБ подтвердило, что громкий звук, напугавший минчан, был вызван истребителем Су-30 ВВС РБ, который перешел на сверхзвуковую скорость во время проверки.

Однако остается вопрос, почему этот полет с переходом на сверхзвук проводился над городом, вызывая панику у сотен тысяч жителей, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Ранее истребители Су-30 уже поднимались для перехвата дронов типа «Шахед», что указывает на проблему: система РЭБ в Беларуси оказалась неспособной эффективно блокировать такие угрозы. Теперь перехват дронов вынуждены обеспечивать только истребители, что увеличивает риски для мирного населения. К тому же в МО РБ скрыли информацию о том, что в операции участвовали девять самолетов и три вертолета.

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