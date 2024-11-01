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Белорусская экономика подает тревожный сигнал

  • 1.11.2024, 19:25
Белорусская экономика подает тревожный сигнал

Почему торговый дефицит поставил антирекорд в сентябре.

По данным Белстата, в сентября дефицит внешней торговли поставил очередной антирекорд. Ключевую роль сыграл дисбаланс в торговле со странами вне СНГ. Пока белорусские чиновники хвастаются успехами в освоении рынков дальней дуги, белорусский экспорт на эти рынки рухнул на 42 процента в сентябре, пишет «Белорусы и рынок».

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за сентябрь составило 977 миллионов долларов. Это рекордный показатель текущего года. В целом за девять месяцев дефицит внешней торговли был 3,4 миллиарда. Что, в общем-то, тоже много. На 65 процентов больше, чем в прошлом году.

Главную роль сыграл провал в торговле со странами вне СНГ. За месяц белорусский экспорт на эти рынки обвалился сразу на 42 процента. При этом импорт наоборот вырос в полтора раза. В результате дефицит торговли с этими странами за месяц составил 1,4 миллиарда долларов.

Скорее всего, одна из причин резкого роста стоимости импорта – это, как ни парадоксально, европейские санкции на импорт в Беларусь. Во-первых, сентябрь был последним месяцем, когда ввозить ставшие подсанкционными товары еще можно было по старым контрактам. И, конечно, белорусские компании воспользовались этой возможностью по максимуму, закупаясь про запас.

Во-вторых, из-за санкций логистика стала длиннее и дороже. Соответственно подорожал импорт у компаний, которые не могли воспользоваться лазейкой со старыми контрактами.

А вот на белорусский экспорт Запад в последнее время никаких существенных санкций не вводил. Так что его падение – результат естественной конъюнктуры на мировых рынках. Прекращение Россией выплаты компенсаций белорусским НПЗ за переработку нефти и снижение цен на белорусский калий. 

Ну и немножко – заслуга белорусских чиновников. Которые в последнее время очень любят хвастаться успехами в диверсификации экспорта и освоении рынков дальней дуги.

Например, тем, что белорусский экспорт в страны Африки за восемь месяцев вырос в четыре раза по сравнению с прошлым годом и составил полмиллиарда долларов. Правда, чиновники при этом не уточняют, что полмиллиарда долларов это двадцатая часть от белорусского экспорта в Россию.

И не говорят о том, что торговля со странами Африки, она со значительными сложностями такого юридического порядка. Когда заключение контракта и даже поставка продукции не гарантирует финансовых результатов. Потому что в Африке белорусские власти выбирают себе партнеров, которые специфически относятся к своим обязательствам. У которых нет денег и которым нечего терять в смысле репутации.

С белорусскими партнерами в Латинской Америке похожая история. У них тоже нет денег. Поэтому приходится или договариваться о бартере, или оплачивать белорусский экспорт в эти страны кредитами белорусских банков.

Белорусский экспорт в Китай продолжает проседать. Торговле с партнерами в Азии, Африке и Латинской Америке, у которых есть деньги, мешают санкции. Скажем, с Вьетнамом Беларусь в прошлом году наторговала на 250 миллионов долларов. Но Александру Лукашенко пришлось лично просить премьера Вьетнама помочь в решении ситуации с платежами за белорусские товары.

«Есть проблема во взаиморасчетах. Поэтому мы очень просили бы вас, чтобы во время посещения Вьетнама руководителями Национального банка Беларуси были найдены приемлемые решения для взаиморасчетов», - сказал Лукашенко на встрече в рамках саммита БРИКС.

Так что при всех вербальных достижениях в освоении рынков дальней дуги белорусская внешняя торговля по-прежнему тотально зависит от российского рынка. От экономики, для которой стагнация в следующем году будет еще оптимистичным сценарием.

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